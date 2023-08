Taylor Swift : la chanteuse offre 100.000 dollars de bonus aux conducteurs de camions de sa tournée

Taylor Swift aurait signé un chèque de 100.000 dollars à chacun des cinquante camionneurs transportant l'équipement de sa tournée Eras Tour.

Travailler pour Taylor Swift peut s’avérer très lucratif. C’est en tous cas ce que peuvent se dire aujourd’hui les conducteurs des camions de sa tournée intitulée Eras, puisque la chanteuse leur aurait signé à chacun un chèque de 100.000 dollars, rapporte TMZ.

Le site précise que la star a distribué ces chèques avant son spectacle du samedi à Santa Clara, en Californie. «On nous dit que les gens qui reçoivent l'argent sont des chauffeurs de camions de production qui ont transporté l'équipement de Taylor pour The Eras Tour… Il y a environ 50 camionneurs pour sa tournée américaine, ce qui signifie que Taylor vient de débourser environ 5 millions de dollars», écrivent nos confrères américains.

Taylor Swift Gives $100,000 Bonuses to Eras Tour Truckers https://t.co/2bk4FtyHnY — TMZ (@TMZ) August 1, 2023

«Nos sources disent que les chèques étaient un bonus de fin de tournée», précisent-ils, la tournée américaine touchant à sa fin la semaine prochaine après une série de concerts au SoFi Stadium d'Inglewood. Eras Tour prendra ensuite la direction du Mexique.

Ces chèques, aussi généreux soient-ils, ne mettront pas Taylor Swift - qui figure déjà depuis plusieurs années dans la liste des artistes les mieux payés de Forbes - sur la paille. Les places de chacun de ses concerts s'arrachent et sa tournée Eras Tour pourrait bien finir par devenir la plus lucrative de tous les temps. Selon des projections de Forbes, elle pourrait rapporter pas moins d'un milliard et demi de dollars à la star.

Les camionneurs ne seraient d’ailleurs pas les seuls à recevoir une part du gâteau sous forme de primes. TMZ croit savoir que musiciens, danseurs, et techniciens ont eux aussi reçu des bonus dont le montant n'a cette fois pas été communiqué.