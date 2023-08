Dangers des selfies : le gros coup de gueule de la rappeuse Baby K, blessée au sein par une fan

La chanteuse italienne de pop rap Baby K, accidentellement blessée par une fan exaltée, a annoncé mercredi devoir annuler la suite de sa tournée estivale et dénoncé «la folie» des selfies au mépris de la sécurité des artistes.

Quand la fan attitude vire au cauchemar. La rappeuse italienne Baby K affirme souffrir d'un «traumatisme au sein» après avoir été «heurtée» par une femme à la fin d'un concert lundi à Teramo alors que, selon elle, une foule d'admirateurs se pressait autour de son bus en espérant repartir avec un selfie.

La chanteuse de 40 ans, ayant éprouvé des difficultés à respirer, explique avoir dû subir des examens à l'hôpital et s'être ensuite résignée à écourter sa tournée. «Le plus important pour les gens c'est de faire une photo, mais c'est devenu très dangereux», «c'est une folie», a déploré l'artiste dans une vidéo publiée sur TikTok.

«Je ne me plains pas de faire des photos, j'aime voir le regard des gens, mais il n'est pas possible de ne pas mettre la sécurité au premier plan», a-t-elle ajouté, accusant la police locale d'avoir fait «le contraire» de son travail.

Des centaines de milliers d'albums vendus

Baby K, de son vrai nom Claudia Nahum, est née à Singapour et a vécu à Londres puis Rome. Elle a vendu des centaines de milliers d'albums et plusieurs de ses titres ont connu un immense succès, dont «Roma Bangkok» et «Killer». En 2022, elle a sorti «Bolero» en duo avec le chanteur britannico-franco-libanais Mika.

Elle compte plus de 730.000 abonnés sur Instagram, et le clip de «Roma Bangkok» affiche plus de 300 millions de vues sur sa chaîne YouTube.