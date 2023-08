Geneviève de Fontenay : quand l'ancienne présidente du comité Miss France évoquait sa propre mort

Geneviève de Fontenay s’est éteinte ce mardi 1er août. En 2018, l’ancienne présidente du comité Miss France s’était exprimée sur sa propre mort.

Elle ne voulait pas y penser… Dans le podcast «Vieille branche» diffusé en 2018, Geneviève de Fontenay, dont on a appris la mort ce mercredi 2 août, avait abordé le délicat sujet de la mort. «Je ne veux pas y penser, c’est pour ça que je ne veux plus qu’on me souhaite mon anniversaire», avait déclaré l’ancienne présidente du comité Miss France.

«Dans mes frères et sœurs, j’en ai trois qui ont embrassé la vie religieuse (…) Moi, je ne crois en rien du tout, avait ensuite confié la dame du chapeau. «Une fois qu’on est dans sa caisse, c’est terminé, c’est difficile à admettre évidemment. Déjà on ne comprend pas le mystère de la naissance, comment un être humain sort de nos entrailles, les neurones et tout ce qu’il y a dans un coeur humain, c’est un vrai miracle ça, on ne peut pas l’expliquer et puis disparaître comme ça, c’est pas marrant, c’est chiant comme on dit», avait-elle lâché.

Avant que le jour fatidique n’arrive, Geneviève de Fontenay entendait bien profiter de chaque instant. «Les gens me disent toujours ‘Ça ne vous embête pas qu’on vous arrête tout le temps pour vous demander des photos ?’ Je dis : ‘le jour où ne me demandera plus rien, rentre dans ta caisse’, avait-elle raconté. «C’est sûr que de s’imaginer dedans ce n’est quand même pas réconfortant, mais c’est comme ça. C’est pour ça que j’ai besoin d’être occupée, j’ai besoin de voir les gens, j’ai besoin de parler, j’ai besoin de m’exprimer. Je ne vais pas attendre la mort derrière mes vitres.», avait ajouté celle qui ces dernières années s’était tout de même de moins en moins prêtée au jeu des photos.

Ce mardi 1er août Geneviève de Fontenay a rendu son dernier souffle à son domicile de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, comme elle l’avait prévu le 17 février dernier au micro du podcast «La Série». Elle expliquait alors qu’elle ne «sor[tait] plus» et qu’il était donc «sûr qu[‘elle] mourrai[t] ici». La créatrice du concours de Miss Prestige National avait expliqué qu’elle évitait désormais de quitter le confort de son appartement. «Les gens me connaissent, alors dès que je suis dehors, on veut faire des photos avec moi. Mais j’en ai fait assez».

C'est son fils Xavier qui a annoncé la nouvelle de sa disparition, ce mercredi 2 août 2023. Il a indiqué à TF1 que sa mère avait succombé à «un arrêt cardiaque dans son sommeil».