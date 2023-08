L’actrice Leah Remini attaque la Scientologie en justice pour «torture psychologique»

L’actrice américaine Leah Remini attaque la Scientologie en justice notamment pour «torture psychologique». Elle affirme qu'elle a été victime d'actions «mafieuses» de la part de l'organisation, qui aurait chercher par tous les moyens à la «réduire au silence» depuis plusieurs années.

En croisade depuis de nombreuses années contre l'Église de Scientologie dont elle entend dénoncer les «dérives», l’actrice Leah Remini a porté plainte contre son chef, David Miscavige pour «torture psychologique, harcèlement, et diffamation».

Celle qui avait rejoint l'organisation en 1979 alors qu'elle était enfant et l'avait quittée en 2013, affirme avoir été victime d’«opérations et attaques du genre mafieuses» de la part de la Scientologie, lesquelles ont eu un impact «significatif» sur sa vie et sa carrière.

«Pendant dix-sept ans, la Scientologie et David Miscavige m'ont soumis à ce que je considère être de la torture psychologique, de la diffamation, de la surveillance, du harcèlement et de l'intimidation, ce qui a eu un impact significatif sur ma vie et ma carrière. Je crois que je ne suis pas la première personne ciblée par la Scientologie et ses opérations, mais j'ai l'intention d'être la dernière», a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé ce mercredi 2 août et notamment relayé par Variety.

Selon le communiqué, Leah Remini a intenté une action en justice devant la Cour supérieure de Californie ce même jour, dans le but «d'exiger que la Scientologie, et toute entité qu'elle contrôle et finance, cesse et s'abstienne de sa pratique de harcèlement, de diffamation et d'autres comportements illégaux contre quiconque que la Scientologie qualifie d'«ennemi».

Leah Remini demande également des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour le préjudice que la Scientologie aurait infligé à sa vie personnelle et professionnelle.

Des «représailles» envers les «ennemis»

Les accusés nommés dans la plainte sont plus excatement l'Église de Scientologie, David Miscavige et Religious Technology Center, Inc., qui, selon l'actrice, gère les opérations et applique les ordonnances de punition de la Scientologie.

Selon le communiqué, «OSA Network Orders, une série de directives du fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard (décédé en 1986), a institutionnalisé une série d'actions de représailles à prendre contre tout individu, organisation, entreprise ou entité gouvernementale que la Scientologie déclare comme un ennemi. Selon les règles des organisations, les directives émanant de Hubbard ne peuvent pas être modifiées».

Leah Remini allègue qu'une série d'attaques destinées à «l'effacer» et à la «museler totalement» ont été «activées par l'OSA et ses agents». La plainte détaille les «campagnes coordonnées» par l'Église contre l’actrice mais aussi sa famille, ses amis et ses associés.

«Avec ce procès, j'espère protéger mes droits, tels qu'ils sont accordés par la Constitution des États-Unis, de dire la vérité et de rapporter les faits sur la Scientologie», a poursuivi Leah Remini. «Je suis convaincue que la bannière de la liberté religieuse ne donne à personne le droit d'intimider, de harceler et d'abuser ceux qui exercent leurs droits au premier amendement.»

La poursuite en justice de Leah Remini fait écho à l'action en cours déposée en 2019 par plusieurs femmes dans l’encontre de l’acteur Danny Masterson, violeur condamné et éminent scientologue.

Après la lecture du verdict en juin dernier, Leah Remini s'était rendue sur les réseaux sociaux déclarant que la reconnaissance de la culpabilité de l’acteur, qui encourt trente ans de prison, était un «soulagement» car ses accusatrices «avaient fait l'objet d'attaques vicieuses et de harcèlement de la part de la Scientologie», et l'Église joué un rôle important dans «l'entrave à la justice».

Depuis plusieurs années, Leah Remini ne mâche non plus pas ses mots concernant Tom Cruise, éminent membre de l’Eglise de Scientologie. «Il a l’image publique du gars qui vous regarde droit dans les yeux, vous serre la main, vous embrasse, est attentionné avec vous ... et puis il y a celui qui se cache derrière ce masque, qui est complètement différent», avait-elle déclaré. «L’entourage de Tom et ceux qui travaillent pour lui, pas seulement les scientologues, tous vous diront qu’il est diabolique (…) il ressemble énormément à David Miscavige (l’actuel dirigeant de la scientologie, ndlr), ils pourraient être jumeaux», avait-elle ajouté.