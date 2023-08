Adèle Exarchopoulos : la réponse cash de l’actrice aux critiques de Blanche Gardin sur «LOL : qui rit, sort»

L’actrice Adèle Exarchopoulos répond à la polémique soulevée par Blanche Gardin au sujet de l’émission «LOL : qui rit, sort».

Pointée du doigt par Blanche Gardin pour avoir accepté de participer à l’émission «LOL : qui rit, sort», Adèle Exarchopoulos assume et souligne : «Si c’était à refaire, je le referais encore». Dans une interview pour Marie-Claire, l’actrice a déclaré : «Je n'ai pas honte à prendre du plaisir ou à gagner de l'argent».

Sur son compte Facebook en avril dernier, l’humoriste Blanche Gardin dévoilait avoir refusé de participer au programme d'Amazon, dans lequel des célébrités tentent de se faire rire pour récolter de l’argent pour des associations.

Un avis tranché

Elle assurait avoir décliné une offre de 200.000 euros pour une journée de tournage, une somme qu’elle jugeait indécente.



«Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne», avait pour rappel écrit l'humoriste.

Plusieurs personnalités s’étant prêtées au jeu avaient alors réagi, dont Ahmed Sylla et Ramzy Bedia. Ce dernier avait confié à Society : «Moi, personnellement, quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu'il y avait ce salaire pour une journée de boulot, ils m'ont dit 'Si tu ne le fais pas, on t'ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous ? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 2.200 euros par mois ? Toi, t'as cette chance, alors saisis-la'».

Des propos auxquels Blanche Gardin a récemment répondu au cours d’une interview pour le Point. «En tenant un tel discours il ne fait que justifier le système qui a rendu la vie dure à ses parents, qui les a humiliés. C’est très bizarre», estime-t-elle.