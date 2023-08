Mort de Mark Margolis : l'acteur de «Breaking Bad» est décédé à l'âge de 83 ans

Mark Margolis, acteur des séries «Breaking Bad» et «Better Call Saul», est décédé à 83 ans, jeudi 3 août. Il était aussi apparu dans «Scarface», «Ace Ventura» ou encore «Oz».

Les fans de «Breaking Bad» et «Better Call Saul» ont le cœur lourd. TMZ et The Hollywood Reporter rapportent que l’acteur Mark Margolis dont le rôle impressionnant du trafiquant de drogue Hector Salamanca lui avait valu une nomination aux Emmy Awards, s’est éteint ce jeudi à l’âge de 83 ans. Il est décédé «des suites d’une courte maladie», a précisé son fils, l’acteur et PDG de Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis.

Mark Margolis avait aussi marqué les esprits des cinéphiles dans la peau de l’homme de main bolivien Alberto the Shadow dans «Scarface» (1984) de Brian De Palma. Il avait également joué dans «Ace Ventura : Pet Detective» (1994) et, de 1998 à 2003, le chef de la mafia infecté par le VIH, Antonio Nappa, dans la série HBO «Oz».

Il était également aussi apparu dans six films de Darren Aronofsky. «J'ai commencé avec lui sur son premier film, «Pi» alors qu'il était inconnu. Je l'ai poursuivi pendant trois mois parce qu'il n'arrêtait pas de me mentir sur le moment où je recevrais mon argent. J'ai fini par menacer d'appeler sa mère, qui faisait des prestations artisanales sur le film. Puis il m'a finalement payé», s’était amusé à raconter l’acteur en 2012 au THR quand un journaliste lui avait demandé pourquoi le réalisateur faisait si souvent appel à lui.

Mark Margolis est né dans une famille juive de Philadelphie le 26 novembre 1939. Sa mère, Fanya, était une décoratrice qui travaillait pour une entreprise de papier peint et faisait beaucoup de peinture, et son père, Isidore, était un ouvrier. Il avait suivi son premier cours de théâtre à l’âge de 14 ans, et après un an à l'Université Temple, il avait déménagé à New York et avait étudié le théâtre avec Stella Adler à l'Actors Studio dont il deviendra membre à vie.

«En échange de cours, il a été l'assistant personnel d'Adler pendant près de trois ans, prenant ses taxis, rapportant ses courses à son appartement en face du Metropolitan Museum of Art et vérifiant les manteaux des invités lorsqu'elle organisait une fête.», rapporte THR.

Il laisse derrière lui une femme, Jacqueline Margolis, un fils, Morgan, et deux petits-enfants.