Bella Hadid poste d’impressionnantes photos de son combat contre la maladie de Lyme

Atteinte par la maladie de Lyme depuis 2012, la mannequin Bella Hadid a donné des nouvelles sur son état de santé et partagé des photos de ses «quinze années de souffrance invisible».

Un témoignage bouleversant. Bella Hadid a ce week-end posté un long message sur Instagram annonçant qu'elle se sentait «enfin en bonne santé» après «quinze années de souffrance invisible».

«L'univers fonctionne de la manière la plus douloureuse et la plus belle», a écrit la mannequin qui se bat contre la maladie de Lyme depuis 2012. «Le petit moi qui a souffert serait si fier de m'avoir fait grandir et de ne pas m’avoir abandonnée», confie la sœur de Gigi Hadid, ajoutant être reconnaissante envers sa maman Yolanda, qui avait également reçu un diagnostic de maladie de Lyme en 2012 tout comme son frère Anwar.

«Merci à ma maman d'avoir conservé tous mes dossiers médicaux, d'être restée à mes côtés, de ne jamais me quitter, de me protéger, de me soutenir, mais surtout de toujours croire en moi malgré tout», a-t-elle également écrit.

after 100 days of treating lyme disease,



bella hadid is fine pic.twitter.com/7U9IZw08wQ — ؘ (@catwalkats) August 6, 2023

Elle a poursuivi : «Vivre dans cet état, s'aggravant avec le temps et le travail tout en essayant de rendre fière, ma famille et les personnes qui me soutiennent, m'a pesé d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. Être aussi triste et malade avec le plus de bénédictions/privilèges/opportunités/amour autour de moi était probablement la chose la plus déroutante de tous les temps».

"estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/ privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia" "casi 15 años de sufrimiento invisible"





pegarm un balazo era menos doloroso que leer el último post de Bella Hadid pic.twitter.com/OIsBPWQeVy — ara js1 (@levitatinghs) August 6, 2023

«Une chose que je veux vous exprimer à tous, c'est que 1 : je vais bien et vous n'avez pas à vous inquiéter, et 2 : je ne changerais rien au monde», a-t-elle souligné. «Si je devais revivre tout cela, pour arriver ici, à ce moment précis où je suis en ce moment, avec vous tous, enfin en bonne santé, je recommencerais. Cela a fait de moi ce que je suis aujourd'hui».

«Expérience enrichissante»

«Faites un pas de côté, restez fort, ayez foi en votre chemin, suivez votre vérité et les nuages commenceront à se dissiper. J'ai tellement de gratitude et de perspective sur la vie, tous ces jours de maladie de Lyme, de traitement [co-infection], près de quinze ans de souffrance invisible, en valaient la peine si je suis capable, si Dieu le veut, d'avoir une vie à répandre l'amour et à pouvoir être vraiment moi-même, pour la toute première fois». «J'ai essayé de choisir les images les plus positives possibles car aussi douloureuse que soit cette expérience, le résultat a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie, remplie de nouveaux amis, de nouvelles visions et d'un nouveau cerveau», a-t-elle déclaré.

bella Hadid PROUD OF BELLA pic.twitter.com/k1CLMDhlg6 — film (@questionTS) August 6, 2023

La mannequin a souhaité remercier tous ses proches pour leur soutien. «Merci pour la patience de l'incroyable entreprise pour laquelle je travaille, de mes fans et des personnes qui ont continué à me suivre. Mes agents Jill et Joseph pour ma protection. Je vous aime et vous apprécie plus que je ne pourrai jamais l'exprimer».

La jeune femme n'oublie pas le corps médical. «Merci à mon génial docteur et à son INCROYABLE équipe d'infirmières», a-t-elle ajouté. «Je vous aime tellement!!!».

«Je reviendrai quand je serai prête, vous me manquez tous tellement. Je vous aime tellement fort», a conclu Bella Hadid.

En 2021, la star avait déjà partagé des photos de son calvaire. «Vivre avec quelques maladies auto-immunes chroniques = toujours trouver du temps pour mes intraveineuses», avait-elle écrit en légende de clichés la montrant en train de recevoir un traitement.

«La vie n'est pas toujours ce à quoi elle ressemble à l'extérieur, et la partie la plus difficile de ce voyage est d'être jugée par votre apparence plutôt que par ce que vous ressentez», avait-elle déclaré à l'époque.

La maladie de Lyme, appelée aussi borréliose de Lyme, est transmise à l’être humain par les piqûres de tiques infectées.

Certaines personnes atteintes de la maladie de Lyme présentent peu de symptômes ou n'en présente aucun. D'autres peuvent souffrir de symptômes graves.

Selon le site de l’Institut Pasteur, la maladie évolue selon trois phases : «La phase primaire est caractérisée par l’érythème migrant (plaque rouge sur la peau autour de la piqûre qui s’étend rapidement d’une taille supérieure ou égale à 5 cm) au point d’inoculation. Il s’agit de la manifestation la plus fréquente (environ 80% des cas).





Si la maladie n’est pas traitée à ce stade précoce, et seulement dans ce cas, des complications neurologiques (paralysies, radiculites), articulaires (arthrites), cardiaques ou cutanées (acrodermatite chronique atrophiante) peuvent survenir lors des phases secondaire et tertiaire de la maladie. La phase secondaire débute quelques semaines après l’éruption cutanée. Son expression clinique varie cependant fortement d’un patient à l’autre. La phase tertiaire est une phase disséminée tardive et correspond à une évolution chronique de la maladie. A ce stade, on observe principalement des manifestations articulaires, cutanées ou nerveuses. Même si la maladie n’est pas mortelle, en l’absence de traitement, elle peut laisser des séquelles handicapantes».