BTS : Suga devient le troisième membre du groupe de K-pop à rejoindre l'armée

Suga, membre des BTS, va bientôt entamer son service militaire, a annoncé son agence. En concert ce dimanche pour la dernière date de sa tournée, le chanteur a fini en larmes.

Contraint de mettre sa carrière entre parenthèses pour servir sous les drapeaux comme l’exige la loi en Corée du Sud, Suga, des BTS, 30 ans, s’apprête à entamer son service militaire, a fait savoir son agence ce lundi, sans toutefois préciser la date exacte de son entrée.

Alors que les membres Jimin, Jung Kook et V poursuivent tous actuellement une carrière solo, il sera le troisième membre des BTS après Jin et J-Hope, à entamer ce service qui normalement doit commencer avant l’âge de 28 ans mais qui peut, en de très rares circonstances, être repoussé à 35 ans.

Le label de BTS a publié un message sur les réseaux sociaux confirmant l'enrôlement de Suga : «Nous tenons à informer nos fans que Suga a lancé le processus d'enrôlement militaire en demandant la résiliation de son report d'enrôlement. Nous vous donnerons d’autres informations en temps voulu. Nous vous demandons votre amour et votre soutien continus pour Suga jusqu'à ce qu'il termine son service militaire et revienne en toute sécurité. Notre société ne ménagera aucun effort pour soutenir notre artiste».

Every time he used to hide his tears. And today he himself is crying.

I'm waiting for you my handsome

