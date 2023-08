La surprenante révélation de Taika Waititi à propos de son mariage avec Rita Ora

C’est dans un entretien avec le site américain de Vogue que Taika Waititi et Rita Ora se sont confiés sur leur mariage l'an passé, à Los Angeles. L’occasion pour le réalisateur de révéler que c’est la chanteuse qui lui avait fait sa demande quelques semaines auparavant.

La célébration de l’amour. Taika Waititi et Rita Ora se sont mariés il y a un an, le 4 août 2022, à Los Angeles, en présence d'une poignée d'invités. Dans un portrait réalisé par le site américain de Vogue, le couple est revenu sur cette cérémonie organisée en quelques jours. Et selon les confidences du réalisateur de 47 ans, c’est la chanteuse qui l’a demandé en mariage quelques semaines auparavant, alors qu’ils étaient en vacances à Palm Springs. «Elle m’a fait sa demande en mariage, et j’ai dit oui instantanément», confie-t-il.

«Il y avait 8 personnes présentes à la cérémonie, des amis proches et de la famille, nos parents étaient sur Zoom», poursuit Taika Waititi. La sœur de Rita Ora, Elena, était là, ainsi que les deux filles du réalisateur de «Thor : Love & Thunder». «C’était nous et ma sœur, Elena. Qui est venue à notre secours», explique la chanteuse de 32 ans qui portait une robe confectionnée par le célèbre couturier Tom Ford.

Rita Ora et Taika Waititi se sont rencontrés en 2018 lors d’un barbecue organisé par le réalisateur à son domicile de Los Angeles. Ce n’est que trois ans plus tard, en 2021, qu’ils ont commencé à se fréquenter alors qu’ils se trouvaient tous deux en Australie pour leur tournage respectif. Un an plus tard, ils se sont mariés dans la Cité des Anges.