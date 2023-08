Grimes fait de rares confidences sur les enfants qu’elle partage avec Elon Musk : «nous n’achetons plus de jouets» à X, 3 ans

La chanteuse Grimes, 35 ans, a partagé quelques rares confidences sur son fils X Æ A-12, 3 ans, et sa fille Exa Dark Sideræl Musk, 19 mois, révélant qu'ils suivaient tous les deux déjà la voie de leur illustre père, le milliardaire Elon Musk.

A 3 ans, il vise déjà les étoiles. Le fils de Grimes et Elon Musk nourrirait une passion dévorante pour les fusées. «C'est fou. Il en sait plus sur les fusées que moi», a confié la chanteuse au sujet de X Æ A-12, alias X, dans une interview parue ce mois-ci dans le magazine Wired.

