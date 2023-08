Brad Pitt et Jennifer Aniston : le couple avait fait construire un «mur de caviar» pour leur mariage

Invité de l'émission américaine «Watch What Happens Live With Andy Cohen», Michael Rapaport a révélé qu’un mur de caviar avait été érigé pour la cérémonie de mariage de Brad Pitt et Jennifer Aniston. Des festivités dont le coût avait été estimé à 1 million de dollars à l’époque.

La générosité n’a pas de prix. Le mariage de Brad Pitt et Jennifer Aniston en 2000 reste gravé dans la mémoire de Michael Rapaport. Ce dernier, qui avait sympathisé avec Brad Pitt sur le tournage de «True Romance» en 1993 – et qui a tourné dans une poignée d’épisodes de «Friends» en 1999, explique avoir été marqué par le «mur de caviar» érigé à l’attention des convives pour l’occasion. Le comédien avoue en avoir encore chez lui aujourd’hui. «J’ai emporté tout ce que je pouvais», s’amuse-t-il dans l'émission américaine «Watch What Happens Live With Andy Cohen».

Organisée dans leur luxueuse demeure de Malibu, qui avait été fleurie de plus de 50.000 roses, tulipes, et autres fleurs pour recevoir les 200 invités le 29 juillet 2000, selon le site américain Brides, la cérémonie de mariage leur aurait coûté pas moins d’1 million de dollars. «Billy Preston s’est produit – ça a dû leur couté cher», explique Michael Rapaport. Plusieurs groupes avaient été invité à se produire, un feu d’artifice a été lancé, une chorale était également présente, et Melissa Etheridge a chanté «Whole Lotta Love» de Led Zeppelin pour le plus grand bonheur des invités, dont les acteurs de «Friends», Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Courteney Cox – qui était mariée à David Arquette (Scream) – mais aussi Edward Norton (avec lequel Brad Pitt jouait dans «Fight Club»), et sa compagne de l’époque, Salma Hayek, David Spade, Dermot Mulroney, et Cameron Diaz.

Malheureusement pour les fans du couple, cette belle histoire d’amour (et de caviar) n’aura pas tenu sur la durée. Brad Pitt et Jennifer Aniston annonceront leur divorce 5 ans plus tard. C’est à cette époque que le comédien, 59 ans, serait tombé sous le charme d’Angelina Jolie sur le tournage de «M. & Mrs Smith». Avant de se marier en 2014 dans leur propriété de Miraval, dans le Sud de la France. Mais là, aucune information n’a filtré sur la présence, ou non, d’un mur de caviar.