Bruce Willis : son épouse avoue ne «pas être bien» dans une vidéo partagée sur Instagram

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Emma Hemming a confié «ne pas être bien» de savoir que son mari, Bruce Willis, est atteint de démence. Tout en prenant le temps de rappeler l’importance de prendre soin de soi pour mieux s’occuper des autres.

Un message d’amour et d’espoir. Mariée à Bruce Willis depuis 2009, Emma Hemming met tout en œuvre pour s’occuper le mieux possible de l’acteur de 68 ans, depuis que celui-ci a révélé être atteint de démence fronto-temporale, une maladie dégénérative proche d’Alzheimer. Le top model, qui a eu deux filles avec Bruce Willis – Mabel, 11 ans, et Evelyn, 9 ans – a pris le temps d’enregistrer une vidéo à l’attention de ses abonnés sur Instagram pour demander à ceux qui, comme elle, avaient un proche malade dont ils s’occupaient, et de partager avec elle «quelque chose de beau» de leur journée trop souvent stressante et difficile.

«Je sais que certains pensent que je suis là à vivre ma meilleure vie, mais je dois faire un effort conscient, chaque jour, pour essayer de faire mon possible pour que ce soit le cas. Je le fais pour moi, pour nos deux filles, pour Bruce, qui ne voudrait pas me voir vivre d’une autre façon», confie la jeune femme de 45 ans. «Je ne veux pas que les gens interprète cela comme le fait que tout va bien, car je ne vais pas bien», précisant être souvent submergée par des pensées sombres.

Emma Hemming insiste toutefois sur le fait que, s’il est parfois difficile d'entamer ses journées avec enthousiasme, il est important de prendre soin de soi-même afin de pouvoir venir en aide à ses proches. «Si nous ne prenons pas soin de nous, nous ne pouvons pas prendre soin de ceux que nous aimons », souligne-t-elle, expliquant qu’elle essayait toujours de faire du mieux possible. «Il n’y a aucune base scientifique à ce que je dis», ajoute-t-elle, rappelant qu’essayer de garder un état d’esprit positif était une de ses priorités dans les moments difficiles.