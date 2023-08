L'influenceuse Xenia Adonts cambriolée à Paris : ce que l'on sait

L'influenceuse d'origine allemande Xenia Adonts, spécialiste de mode, a récemment été la cible d’un cambriolage à son domicile à Paris. Son assistante, présente sur place, a été menacée avec un couteau. La valeur du butin volé est estimée à plus de 350.000 euros.

Nouvelle victime dans la ville lumière. Le domicile parisien de Xenia Adonts, influenceuse aux près de 2 millions de followers sur Instagram, a été la cible d'un cambriolage le 14 août dernier.

Si la femme de 30 ans n'était pas présente dans son appartement du 2e arrondissement au moment des faits, son assistante a été prise en otage sous la menace d'un couteau, a appris CNEWS du parquet de Paris. La jeune femme, spécialiste de mode, s’était installée dans la capitale française en 2018.

Un vol en deux actes

Dans un premier temps, les malfaiteurs ont pénétré par effraction dans l'appartement entre 2h et 4h du matin dans la nuit du mercredi 16 août au jeudi 17 août. Des témoins ont rapidement alerté les forces de l’ordre, et les constatations ont été effectuées en début d'après-midi en présence de l'assistante, précise de son côté Le Figaro. La police a évalué le préjudice à 100.000 euros, principalement lié au vol de vêtements de luxe. Les cambrioleurs ont également volé une paire de clés de l'appartement.

Dans un second temps, le même domicile a été de nouveau pris pour cible le jeudi en début de soirée. Cette fois-ci, l'assistante a été retenue en otage dans la salle de bain. Ses ravisseurs ont utilisé un câble de téléphone portable et une paire de chaussettes pour l’attacher et l'empêcher de crier. D'après son témoignage, les individus étaient deux hommes cagoulés, armés d'un couteau. Par chance, elle n'a aucune blessure physique. Lors de cette intrusion, les voleurs ont emporté des sacs de luxe et du matériel multimédia. Dans l'ensemble, le préjudice s'est élevé à près de 300.000 euros.

Une enquête ouverte

Suite à ces événements, une plainte a été déposée au commissariat de Paris-Centre. Le parquet de Paris a confirmé à CNEWS l’ouverture d’une enquête pour «vol aggravé par trois circonstances : violence, réunion, et dans un domicile» ainsi que pour «séquestration». Les investigations sont menées par le 1er district de la police judiciaire. Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. L'influenceuse n'avait pas, en milieu d'après-midi ce vendredi, encore réagi publiquement à cet incident.

Ce violent braquage n’est pas sans rappeler celui de la star américaine de téléréalité Kim Kardashian en octobre 2016. Durant la Fashion Week, elle avait été braquée dans un hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris et avait perdu 9 millions d'euros de bijoux. Douze personnes seront jugées aux assises à la fin de l'année 2023 en lien avec cet événement.