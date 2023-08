Mark Zuckerberg : un champion de Jiu-Jitsu assure qu'il pourrait remporter un combat chez les pros

Dans un entretien avec le site américain TMZ Sports, Mikey Musumeci, champion de Jiu-Jitsu qui s’est entraîné à plusieurs reprises avec Mark Zuckerberg, affirme que le patron de Meta serait en mesure de remporter un duel face à un combattant professionnel.

Un adversaire tout ce qu’il y a de plus sérieux. Invité à s’exprimer sur les capacités au combat de Mark Zuckerberg, Mikey Musumeci, champion de Jiu-Jitsu au sein de la ligue d’arts martiaux One Championship, s'est dit impressionné. Après s'être entraîné à plusieurs reprises avec le patron de Meta, il affirme que celui qui devait affronter Elon Musk dans une cage le 26 août - avant que ce dernier ne refuse le duel selon lui - serait en mesure de remporter un combat face à un professionnel.

«J’ai été plutôt choqué. Mark est tenace. Il a cette volonté en lui. La seconde où j’ai vu ça, je me suis dit : ‘Ok, il peut être bon dans le MMA ou au Jiu-Jitsu, car en plus d’être incroyablement intelligent, il est incroyablement tenace'», explique celui qui a été 5 fois champion du monde de Jiu-Jitsu au site américain TMZ Sports.

«J’en suis sûr à 100%. Il peut remporter un combat face un pro», ajoute Mikey Musumeci. Des propos qui font écho à ceux de Chatri Sityodtong, entrepreneur et artiste martial thaïlandais qui a fondé One Championship, et qui affirme avoir été convaincu par les qualités au combat de Mark Zuckerberg, après avoir assisté à ses entraînements et à ses combats, précise TMZ Sports.