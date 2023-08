Marine Lorphelin : elle annonce une décision surprenante après sa rupture

C’est dans une story publiée sur Instagram que Marine Lorphelin a annoncé avoir emménagé dans une colocation. Une annonce qui intervient quelques semaines après celle concernant sa rupture avec son compagnon, Christophe Malmezac.

Nouvelle vie, nouveau nid. Marine Lorphelin est bien décidée à aller de l’avant après l’annonce, le 18 juillet dernier, de sa rupture avec son compagnon, Christophe Malmezac, avec lequel elle a partagé neuf ans de sa vie.

«Christophe et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l’autre. Nous avons passé neuf belles années remplies de rires, de joies, de peines, de discussions, des projets, des souvenirs. Des souvenirs qui resteront gravés dans nos cœurs. Nous serons pour toujours un pilier l’un pour l’autre», avait-elle notamment écrit dans un message publié sur Instagram.

Si elle a récemment confié à un internaute être encore «très fragile» émotionnellement après sa rupture, elle a de nouveau utilisé le célèbre réseau social, ce lundi 21 août, pour partager une nouvelle étonnante qui semble toutefois la ravir : son emménagement dans une colocation. La jeune femme a annoncé sa décision dans une story Instagram avec un post-it sur lequel est indiqué : «Welcome Home» (Bienvenu à la maison).

© Capture d'écran Instagram - Marine Lorphelin



«Aujourd'hui je déménage et je m'installe dans une super coloc de choc ! Je n'aurais jamais envisagé ce scénario, et pourtant voilà ! La vie est faite d'imprévus !», peut-on lire. Et d’ajouter : «Nouveau départ. Nouvelles perspectives». Un enthousiasme débordant qui fait plaisir à voir.