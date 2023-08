Charles III : le souverain poussé à bout par le prince Harry et Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle auraient réussi à pousser le Roi Charles III à l’extrême limite de ce qu’il serait capable d’accepter, avec leurs attaques incessantes visant la famille royale. Au point de devenir des parias, rapporte un ancien journaliste britannique du Sun.

La patience a ses limites. Invité sur la chaîne britannique Talk TV, Charles Rae, ancien journaliste du journal The Sun, a affirmé que les attaques incessantes du prince Harry et Meghan Markle à l’encontre de la famille royale ont fait d’eux des «parias absolus». Et Selon lui, le roi Charles III serait le premier à s’assurer de les maintenir le plus éloigné possible de tous les événements en lien avec la couronne d’Angleterre.

«La patience du souverain à ses limites, et Harry et Meghan ont réussi le pousser jusqu’au point de rupture. C’est tout à fait normal qu’ils soient tenus à l’écart. Ils ne sont plus jamais invités aux événements royaux», détaille Charles Rae. Le couple, qui sera présent en Allemagne pour l’édition 2023 des Invictus Games, n’a pas été convié à la célébration intime prévu au château de Balmoral, le 8 septembre prochain, pour célébrer le premier anniversaire de la disparition de la reine Elizabeth II.

«Ce qui va se passer, c’est que Catherine et le prince William vont publier un communiqué le jour-même. Et que Charles passera cette journée dans le calme du recueillement», poursuit l’ancien journaliste. «Je ne pense pas que Harry serait accueilli à bras ouverts par un seul membre de la famille royale. Comme le dit l’adage, ‘comme on fait son lit, on se couche’. C’est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d’eau qui a coulé sous les ponts. Mais je ne vois pas comment les choses pourraient jamais revenir à la normale – avec ou sans Meghan», conclu-t-il.