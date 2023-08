Atteinte d'un cancer agressif, Caroline Receveur donne des nouvelles rassurantes

Un peu plus d’un mois après avoir révélé être atteinte d’un cancer du sein particulièrement agressif, Caroline Receveur a tenu à partager des nouvelles rassurantes sur l’évolution de la maladie, en pleine séance de chimiothérapie.

Un optimisme qui fait plaisir à voir. C’est dans une story publiée sur Instagram que Caroline Receveur a tenu à partager les dernières nouvelles concernant le cancer du sein dont elle est atteinte depuis plusieurs mois. Et dont elle a révélé le diagnostic le 25 juillet dernier dans un message bouleversant sur le célèbre réseau social. Un mois plus tard, la jeune femme de 35 ans a voulu se montrer rassurante concernant la suite du traitement, au moment où elle se rendait à sa quatrième séance de chimiothérapie.

«Je suis aujourd'hui à mon quatrième cycle de chimio. Step by step. Il m'en restera deux, je vais terminer mi-octobre ma dernière chimio et un mois après j'aurai mon opération. En fonction de l'opération ils vont pouvoir déceler ou non des nouvelles cellules cancéreuses encore actives. Et si j'ai des cellules je vais continuer mon protocole et encore un peu de chimio et si tout est parti, je n'aurais plus que l'immunothérapie et la radiothérapie. Je suis confiante, surtout que j'ai eu de bonnes nouvelles il y a 10 jours concernant l'évolution de mon nodule», confie-t-elle.

«Le traitement suit son chemin, ça suit bien son chemin, je suis très confiante. C'est une course de fou, mais je le prends avec beaucoup de bienveillance. Je voulais aussi vous rassurer. Je suis heureuse, ce que je traverse actuellement c'est lourd et pesant parfois, je voulais surtout vous dire que ça va, je vais bien, je vis bien ce qui m'arrive», poursuit-elle.

© Capture d'écran Instagram/Caroline Receveur



Le 25 juillet dernier, Caroline Receveur avait révélé être atteinte d’un cancer du sein particulièrement agressif, et avoir entamé son combat contre la maladie depuis deux mois. Mais qu’elle ne pouvait plus cacher la vérité à ses abonnés. L’influenceuse avait reçu le soutien de nombreuses personnalités, et n’hésite pas, depuis, à donner des nouvelles sur son compte Instagram. Et c’est un soulagement de voir qu’elles sont rassurantes.