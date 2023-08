Selena Gomez affirme que son dernier tube «Single Soon» n'a aucun lien avec son ex The Weeknd

Selena Gomez n’a pas hésité à démentir sur Instagram la rumeur selon laquelle son nouveau tube «Single Soon» serait lié à son ancienne histoire d’amour avec The Weeknd. La chanteuse a également précisé s’être fracturée la main, et être juste contente de faire de la musique avec ses amis.

Autre chose à ajouter ? Selena Gomez avait manifestement du temps devant elle, dimanche dernier, puisqu’elle s’est lancée dans une série de commentaires sur Instagram loin de passer inaperçus. La star de la série «Only Murders in the Building» sur Disney+ a commencé sa journée en répondant à un compte de fan incitant les personnes à acheter son dernier tube «Single Soon», avec la prédiction que le morceau était pressenti pour être un énorme succès.

Ce à quoi Selena Gomez à répondu : «Je me suis fracturée la main et j’ai été opérée. Je me fiche de vendre quoique ce soit. Je suis simplement heureuse de faire de la musique avec mes amis», a-t-elle écrit dans les commentaires. Sans aucune autre précision concernant les circonstances de sa fracture.

Une semaine auparavant, Selena Gomez avait informé ses fans que son nouveau morceau allait sortir le 25 août en attendant la sortie de son prochain album SG3. «Comme j’en ai pas tout à fait terminé avec SG3, je voulais offrir un peu de joie avec une chanson que j’ai écrite il y a un moment et qui semble parfaite pour terminer l’été», avait-elle écrit.

Depuis la sortie de «Single Soon», une rumeur affirme que la chanson ferait référence à sa relation avec The Weeknd, avec lequel elle a été en couple quelques mois en 2017. Là encore, Selena Gomez n’a pas perdu de temps, et est allée démentir la rumeur en réponse à un message posté par le site people américain Hollywood Life à ce propos.

«Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité», a-t-elle écrit. Une réponse qui a manifestement ravi ses fans, ces derniers saluant sa rapidité d’action pour tuer la rumeur dans l’œuf.