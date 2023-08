Shérif fais-moi peur : l'acteur John Schneider révèle le mensonge qu’il a dit à sa femme avant qu'elle ne décède

En février dernier, l’épouse de John Schneider, acteur qui a incarné le rôle de Bo Duke dans la série «Shérif, fais-moi peur», décédait des suites d’un cancer du sein. Il vient de révéler à la presse le mensonge qu'il lui a dit avant qu'elle ne s'éteigne.

La douleur reste vive. Dans sa première interview accordée depuis le décès de son épouse, Alicia Allain, en février dernier, après un combat de quatre ans contre un cancer du sein, John Schneider s’est confié sur l’ultime mensonge qu’il lui a fait.

«Je lui ai dit, évidemment, que c’était okay. Que si elle était fatiguée, qu’elle voulait rejoindra sa grand-mère et son grand-père, qu’elle voulait partir, alors c’est okay. Tu y vas. Et c’était la vérité», commence l’acteur qui incarnait le personnage de Bo Duke dans la série «Shérif, fais-moi peur». «Puis j’ai menti. J’ai dit : ‘Ne t’inquiète pas pour moi. Ça va aller’. C’était un mensonge que je devais dire, mais elle le savait. Ça ne va pas aller pendant un long, long moment», confie-t-il au site américain People.

Alicia Allain était à la fois productrice, comédienne, et coiffeuse dans l’industrie du cinéma. Elle et John Schneider s’étaient mariés en 2019 peu de temps après avoir appris être atteinte d’un cancer du sein. L’acteur prévoit de sortir prochainement un album «We’re still Us» dédié à sa mémoire, lui qui aimait tant faire de la musique avec sa défunte épouse.

S’il a été présent toute la durée de sa maladie, John Schneider explique ne pas avoir été là au moment où elle a rendu son dernier souffle. «Elle savait que je ne le supporterais pas», souligne-t-il, avant de préciser lui avoir dit qu’il l’aimait «désespérément» peu de temps avant.