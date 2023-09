Ilona Smet se marie pour la deuxième fois

Ilona Smet voit la vie en rose. La mannequin et jeune maman de 28 ans a renouvelé ses vœux de mariage avec son compagnon Kamran Ahmed.

La naissance de son premier enfant n’aura pas eu raison de son couple. Bien au contraire. Maman d’un petit Harrison, né en juillet 2022, Ilona Smet a épousé pour la deuxième fois le père de son fils, son compagnon de longue date Kamran Ahmed. La fille d’Estelle Lefébure et David Hallyday a publié jeudi 31 août sur Instagram, une série de clichés sur lesquels elle apparaît dans une magnifique robe de mariée.

«Always and forever (pour toujours et à jamais) 26.08.2023», a-t-elle écrit en légende. Une cérémonie - dont on ne connaît que peu de détails - qui avait une saveur particulière pour le couple qui s’est uni pour la première fois en avril 2022, peu de temps avant la naissance de leur bébé. Après le mariage civil, Ilona Smet et Kamran Ahmed, qui ont célébré leurs noces de coton, se sont en effet de nouveau dit «oui», en présence cette fois-ci d’Harrison. On le voit d’ailleurs dans les bras de son papa.

Les jeunes mariés ont reçu de nombreux messages de félicitations, à commencer par la maman d’Ilona Smet. «L’Amour avec un grand A toujours. Je vous aime», a commenté Estelle Lefébure.