Mathieu Kassovitz : qui sont ses trois enfants ?

Mathieu Kassovitz a été victime d’un grave accident de moto dimanche en Essonne. Acteur et réalisateur engagé, il est aussi le père de trois enfants qui vont veiller sur lui.

Il a frôlé la mort. Alors qu’il participait à un stage de perfectionnement de conduite à moto dimanche 3 septembre sur le circuit de Linas-Montlhéry (Essonne), Mathieu Kassovitz a perdu le contrôle du deux-roues et a été grièvement blessé.

Un accident qui a assurément bouleversé les trois enfants de la star du «Bureau des légendes», à commencer par Carmen, née de son union avec l’actrice Julie Mauduech, qui aurait, selon nos confrères du Parisien, assisté à l'accident.

La jeune femme de 21 ans a suivi les traces de ses parents et est devenue comédienne. Le public a pu la découvrir dans le film «Tempête» avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï, sorti au cinéma en 2022.

Marié à deux reprises

Séparée de sa compagne, Mathieu Kassovitz a ensuite refait sa vie avec le mannequin Aurore Lagache. Le couple a eu deux enfants prénommés Max et Ava dont on ne connaît pas les dates de naissance.

Habituellement très discret sur sa vie privée, l’acteur et réalisateur s’est confié il y a quelques mois sur le plateau de l’émission «En aparté» diffusé sur Canal+. Il a en effet expliqué être devenu un pro des fourneaux pour le plus grand bonheur de ses filles et de son fils.

«Je cuisine pour mes enfants, quasiment tous les jours, a-t-il déclaré fièrement. Quand je me suis séparé, j'ai eu ensuite une amie qui était très forte en cuisine et je me suis complètement (reposé) sur elle. Et quand je me suis séparé d'elle, j'ai commencé à faire de la livraison sur Internet. Ils ont commencé à m'envoyer leur proposition de carte de fidélité. Je me suis dit qu'il fallait que je me mette à la cuisine». Les enfants devront tout de même attendre un peu avant de revoir leur papa enfiler un tablier.