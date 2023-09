Naomi Watts : les confidences intimes de la comédienne sur sa vie sexuelle

Invitée à prendre la parole lors d’une conversation sur l’intimité et la passion organisée à New York, Naomi Watts s’est laissée aller à quelques indiscrétions sur sa vie sexuelle avec son mari, le comédien Billy Crudup.

Il n’y a pas d’âge pour prendre du plaisir. Naomi Watts est une femme épanouie, et elle ne craint pas de le dire. La comédienne de 54 ans était invitée, la semaine dernière, à prendre la parole lors d’une conversation intitulée «Unlocking Intimacy : Navigating Passion in Midlife» organisée à New York sur la sexualité mais aussi la ménopause, qu’elle a expérimentée dès ses 36 ans. Elle a utilisé l’exemple du couple qu’elle forme avec Billy Crudup pour illustrer ses propos à ce sujet, rapporte le site britannique du Daily Mail.

La confiance en soi

Tous les deux se sont rencontrés en 2017 sur le tournage de la série «Gypsy», et viennent de se marier en juin dernier. Et d’après Naomi Watts, sa sexualité n’a jamais été aussi épanouissante qu’aujourd’hui. «Je crois personnellement que le sexe devient plus jouissif à partir du moment où la crainte de tomber enceinte n’existe plus », explique-t-elle. «J’ai l’impression qu’on le fait plus pour soi-même, parce qu’on a plus confiance en soi, on a de l’expérience, on est plus sage», poursuit-elle, avant de préciser qu’elle appréciait toutes les positions sexuelles avec son mari. «Dessous, dessus, je ne suis pas compliquée en ce moment», s’est-elle amusée.

Pour Naomi Watts, c’est aussi la communication qu’elle et son partenaire ont réussi à créer entre eux qui fait toute la différence. «Quand on se sent capable de parler avec son partenaire, si on peut se montrer honnête et avoir une conversation authentique, et oublier le côté bizarre… ils savent se montrer plein d’empathie, et c’est sexy», assure-t-elle. La star du film «King Kong» de Peter Jackson a également raconté cette fois où elle utilisait des patchs d’œstrogène pour lutter contre les effets de la ménopause, et qu’elle redoutait que Billy Crudup ne s’en rende compte. Avant que ce dernier ne se montre très prévenant avec elle au moment où elle a osé lui en parler. «Il a su comment se comporter au moment où je me suis montrée honnête, même si cela me paraissait difficile et étrange. Il a suivi les indices, il s’est montré compréhensif à 100%, et nous avons fini par avoir une superbe relation sexuelle ce soir-là», indique-t-elle.

Avant sa rencontre avec Naomi Watts en 2017, Billy Crudup a été en couple avec Mary-Louise Parker, la star de la série «Weeds», qu’il a quittée en 2003 alors qu’elle était enceinte de 7 mois avec leur fils, William, pour se mettre en couple avec Claire Danes, âgée de 24 ans à l’époque (il en avait 15 de plus). Ils se sépareront en 2006. De son côté, Naomi Watts a été en couple pendant 11 ans avec le comédien Liev Schreiber (Ray Donovan) avec lequel elle a eu deux enfants, un fils et une fille nés en 2007 et 2008 respectivement. Le couple avait annoncé sa séparation en septembre 2016.