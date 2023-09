Arnold Schwarzenegger raconte «le désastre» de sa troisième chirurgie cardiaque

L’acteur et ancien gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger confie qu'il a failli mourir d'une chirurgie cardiaque ratée.

Sa troisième opération à cœur ouvert a été «un véritable désastre», a confié Arnold Schwarzenegger dans une récente vidéo postée sur YouTube. Née avec une malformation cardiaque, la star des films d’action, désormais âgée de 76 ans, y confie avoir subi une opération de remplacement valvulaire juste avant de filmer «Terminator: Dark Fate» sorti en 2019.

L’acteur, actuellement à l’affiche de la série «Fubar», rapporte qu'à son réveil les médecins l'avaient informé d'une hémorragie interne inattendue et avaient incité l'équipe médicale à l'«ouvrir très rapidement pour me sauver la vie», dit-il.

Arnold Schwarzenegger raconte aussi sa bataille pour se remettre sur pieds qui a suivi, comment elle a commencé par seulement quelques petits pas dans les couloirs de l’hôpital. «J'avais l'air d'un idiot qui se dandinait dans les couloirs, mais en fin de compte, j'y allais parce que les médecins disaient qu'il fallait exercer ses poumons, car si vous attrapez une pneumonie, vous pouvez mourir», déclare-t-il.

La star explique ensuite que son mental a énormément boosté ses capacités avec, en ligne de mire constante, la nécessité de pouvoir tourner «Dark Fate». «Je devais être en forme, je devais bouger, courir, soulever des objets, faire les scènes de combat», explique-t-il, assurant que son «attitude positive» lui a permis d'atteindre son objectif. «Quand j'ai commencé à tourner Terminator 6, j'étais à nouveau opérationnel», clame-t-il fièrement, conscient de revenir de très très loin.

L’acteur, qui tient également une newsletter fitness et bien-être, se montre aujourd'hui encore en pleine forme. «Je m'entraîne toujours tous les jours, je fais du vélo tous les jours et je fais des films», avait-il confié plus tôt cette année, dans une interview pour le Hollywood Reporter.