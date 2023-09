Séparation de Joe Jonas et Sophie Turner : le chanteur a officiellement déposé une demande de divorce pour «différends irréconciliables»

Joe Jonas a officiellement demandé le divorce de Sophie Turner en déclarant que leur mariage est «irrémédiablement rompu». Il demande la garde partagée de leurs deux enfants.

Quatre ans après leur union, Joe Jonas, 34 ans, et Sophie Turner, 27 ans, tournent la page. Alors que des rumeurs de séparation allaient bon train ces dernières semaines, l'heure du divorce a bel et bien sonné.

Le chanteur, dont les fans avaient remarqué qu’il ne portait dernièrement plus son alliance, aurait déposé ce mardi la demande de dissolution auprès d'un tribunal du comté de Miami où le couple résidait.

Dans les documents que la presse people américaine a pu consulter, il évoque des «différends irréconciliables» et demande la garde partagée de leurs deux enfants, Willa 3 ans et «D.J.», 1 an.

Des modes de vie très différents

Pour appuyer cette demande, l'avocat de Joe Jonas soulignerait que ce dernier s'occupait des enfants «presque tout le temps» au cours des trois derniers mois, rapporte TMZ. Le média affirme en outre que le couple traversait de «sérieux problèmes» depuis au moins six mois.

Le site impute l’échec de la relation à des modes de vie très différents. Joe Jonas préférant, selon le média, «rester à la maison», tandis que l’actrice de «Game of Thrones», «aime faire la fête».

Les documents de divorce révèlent par ailleurs que les deux parties avaient conclu un contrat de mariage le 29 avril 2019, soit quelques jours avant de se marier à Las Vegas devant un sosie d’Elvis. Un mois plus tard, ils s’étaient de nouveau dit «oui», cette fois en France, lors d’une romantique cérémonie organisée au château Martinay dans le Vaucluse, entourés de leurs proches et de célébrités, à l'instar des frères de Joe avec qui il formait le groupe Jonas Brothers.