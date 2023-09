«J’ai un pied dans la tombe» : la top model Linda Evangelista révèle avoir eu deux cancers du sein en cinq ans

Mannequin star des années 1980 et 1990, Linda Evangelista, 56 ans, révèle avoir lutté contre deux cancers du sein au cours de ces cinq dernières années, dont un survenu après sa double mastectomie.

L’ancienne star des podiums Linda Evangelista, 56 ans, se livre comme jamais sur les graves soucis de santé qui l’ont affectée. Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal, la supermodel raconte avoir découvert en décembre 2018, lors d’une mammographie de routine, qu’elle était atteinte d’un cancer du sein.

«Mes chances n’étaient pas bonnes. Sans hésitation, parce que je voulais tout laisser derrière moi et ne pas avoir à m’en occuper, j’ai opté pour une mastectomie bilatérale», confie-t-elle.

Mais en 2022, le sort s’acharne. Après avoir ressenti une grosseur dans son muscle pectoral, elle décide de se rendre chez son médecin qui finit par lui diagnostiquer un nouveau cancer.

In the span of about a week, supermodel Linda Evangelista went from thinking she was cancer-free to facing radiation and chemo. "I know I have one foot in the grave, but I’m totally in celebration mode." https://t.co/2Mv0L94XxQ

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 5, 2023