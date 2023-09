Kanye West : les amis de Bianca Censori redouteraient que le rappeur en fasse une «Kim Kardashian radicalisée»

Les amis de Bianca Censori, la nouvelle compagne de Kanye West, ont confié au site britannique du Daily Mail être très inquiets de l’influence exercée par le rappeur sur la jeune femme de 28 ans, craignant qu’il cherche à faire d’elle une «Kim Kardashian radicalisée».

L’inquiétude domine. Les amis de Bianca Censori ne reconnaissent plus la jeune femme de 28 ans, et craignent pour son bien-être. C’est ainsi qu’on pourrait résumer leur témoignage au site britannique du Daily Mail, où ils se disent «extrêmement concernés» par le comportement du couple ces derniers mois, assurant que tout ce qui se passe va à l’encontre de la personnalité de leur amie.

«Bianca est coincée, et ses amis tentent de la sauver. Mais personne n’y parvient en raison des barrières mises en place par Kanye West», explique l’un d’eux. «Nous sommes tous très inquiets. Ce n’est pas elle. Elle a toujours été une personne qui ne craint pas de s’exprimer, et pleine d’entrain», ajoute un autre, qui affirme que la jeune femme de 28 ans est isolée de ses anciennes relations, et que cela «fait trop peur».

Les amis de Bianca Censori redoute que Kanye West, 46 ans, cherche à modeler la jeune femme selon ses désirs, en la transformant en une version qui ressemblerait à son ex-femme, Kim Kardashian. «Kanye tente de faire de Bianca une version radicalisée de Kim – un peu comme une ‘Kim 2.0’», n’hésite pas à lancer un de ses amis. «La différence est que, quand Kanye était en couple avec Kim, il était respecté dans le monde de la mode. Ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui», ajoute-t-il.