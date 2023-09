Premier anniversaire de la mort d'Elizabeth II : le prince Harry s'est recueilli sur la tombe de sa grand-mère

En ce vendredi qui marque le premier anniversaire de la disparition de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, le prince Harry a été aperçu en train de quitter la chapelle Saint-George, où la monarque est enterrée.

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II s'éteignait dans le château de Balmoral, en Écosse. Elle avait 96 ans. Alors que le roi Charles III et son épouse Camila se sont ce vendredi rendus dans la petite église paroissiale de Christie Kirk pour se recueillir, et que le prince William et son épouse Kate Middleton étaient attendus à la cathédrale Saint-Davids au Pays de Galles, le Daily Mail rapporte que le prince Harry est allé dans la matinée à la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, lieu de la dernière demeure de sa grand-mère.

D’après le tabloïd, qui publie des photos du prince sortant de la chapelle, il n’était ni accompagné par son épouse Meghan Markle, ni par aucun autre membre de la famille royale.

Un discours émouvant

Présent à Londres ce jeudi pour un événement caritatif, le duc de Sussex a prononcé quelques mots en mémoire de la monarque, louant «sa longue vie, consacrée au service et à tout ce qu'elle représentait pour beaucoup d'entre nous».

«Comme vous le savez, je n'ai pas pu assister à la remise des prix l'année dernière en raison du décès de ma grand-mère», a-t-il déclaré à l’assistance. «Comme vous le savez probablement aussi, elle aurait été la première personne à insister pour que je vienne quand même pour être avec vous tous au lieu d'aller vers elle, et c'est précisément pourquoi je sais exactement un an plus tard qu'elle nous regarde de là-haut ce soir, heureuse que nous soyons ensemble.»

«Je suis également profondément reconnaissant pour l'amour et le soutien qui ont été manifestés à ma femme et à moi-même au cours de cette année alors que nous faisons tout notre possible pour vous servir tous», a ajouté celui qui est en froid avec son père, le roi Charles III, et son frère, le prince William, depuis qu’il s’est affranchi de ses obligations royales pour s’exiler aux Etats-Unis avec son épouse Meghan Markle. Les relations familiales se sont encore distendues un peu plus à chaque révélation fracassante du couple sur les coulisses de la royauté britannique.

Après s’être rendu sur la tombe d’Elizabeth II, le prince Harry est ce vendredi soir arrivé à Düsseldorf en Allemagne, pour le début des Invictus Games, où Meghan Markle pourrait faire une apparition, comme le rapporte la presse people anglaise.