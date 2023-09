Britney Spears : Kevin Federline voudrait renégocier la pension alimentaire de leurs enfants à la hausse

L’ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, envisagerait de faire réévaluer la pension alimentaire de leurs enfants, arguant qu’il en a la charge à 100 %.

Britney Spears devra-t-elle mettre la main au portefeuille ? Selon TMZ, son ex-mari envisagerait de faire étudier par un tribunal une demande de réévaluation de la pension alimentaire, qu’il perçoit pour les deux enfants qu’il a eus avec la pop star. L’ancien danseur, marié à Britney Spears entre 2004 et 2007, avance qu’il en a la charge à 100 %, contrairement à ce qui était initialement prévu lors de leur divorce.

Une demande qui, si elle se confirme, intervient alors que leur fils aîné Sean Preston sera très prochainement majeur puisqu’il célèbrera son 18e anniversaire le 14 septembre prochain, date à laquelle le soutien financier de Britney Spears arrive à son terme pour au moins l’un de ses fils.

Une pension actuelle de plus de 37.000 euros par mois

Selon une source citée par le média américain, Kevin Federline percevrait ainsi 40.000 dollars par mois, soit un peu plus de 37.000 euros pour ses deux enfants. Une somme fixée sur la base d’une garde partagée. Sauf que Britney Spears n’a pas eu ses enfants durant des années, note cette source.

La pop star a en effet perdu la garde de ses deux fils en octobre 2007. Sans compter que depuis plus d’un an, Jayden James, 17 ans, et Sean Preston, bientôt 18 ans, n’ont pas vu leur mère, à leur demande. Une situation qui a profondément affecté la star. Ils ont par ailleurs déménagé à Hawaï avec leur père et leur belle-mère cet été avec le consentement de Britney Spears.

Un nouveau coup dur pour la chanteuse, qui depuis fin août doit également faire face à la demande de divorce de Sam Asghari, après quatorze mois de mariage.