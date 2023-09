Marilyn Monroe : sa maison de Los Angeles échappe de justesse à la démolition

La dernière maison de Marilyn Monroe, dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles, a échappé in extremis à la démolition grâce aux élus locaux. Une motion visant à la classer en tant que monument historique a été votée à l’unanimité.

Un sauvetage in extremis, et temporaire. La seule maison dont Marilyn Monroe a été propriétaire, et où elle est décédée à l’âge de 36 ans, le 4 août 1962, au 12305 Fifth Helena Drive dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, vient d’échapper de peu à la démolition. Une demande de permis de démolir des nouveaux propriétaires a suscité l’indignation générale du voisinnage, et Tracy Park, conseillère municipale de la ville, a décidé de se charger personnellement de ce dossier après avoir reçu des centaines d’appels exigeant que cette maison de style colonial espagnol soit épargnée.

«Malheureusement, le département de la construction et de la sécurité a délivré un permis de démolir avant que mon équipe et moi-même ayons pu intervenir et résoudre ce problème», a-t-elle toutefois déclaré lors d’un point presse, rapporte le site du Los Angeles Times. Déterminée à défendre «l’histoire et l’héritage» de la ville, Tracy Park s’est empressée de présenter une motion afin de soumettre la maison au classement des monuments historiques. Celle-ci a été votée à l’unanimité lors de sa présentation devant le conseil municipal, obligeant le service de construction de la ville à révoquer temporairement le permis de démolir.

Marilyn Monroe et son époux, Arthur Miller, en octobre 1956. INTERCONTINENTALE / AFP



Pas de garantie de préservation

Le dossier est désormais entre les mains de l'Office des ressources historiques de la ville, qui rendra un rapport d'analyse et de recommandations. Celui-ci sera ensuite présenté au conseil municipal au terme des 75 jours que doit durer la procédure. Pour le moment, il n’y a eu aucune réaction officielle des propriétaires de la maison liés à un fond de pension, et qui n’avaient fourni aucun plan du projet qu'ils souhaitaient mettre en place suite à la démolition. Il n'y a aucune garantie à l'heure actuelle que le permis de démolir soit définitivement révoqué.

Selon le Los Angeles Times, Marilyn Monroe avait fait l’acquisition de cette maison de plain-pied de 270 mètres carrés construit en 1929 au début des années 1960, à la fin de son troisième mariage (avec Arthur Miller) pour la somme de 75.000 dollars. Elle restera l’unique maison dont Marilyn Monroe fut propriétaire à 100%.