Disparition de Marwan Berreni : les proches de l'acteur de «Plus belle la vie» de plus en plus inquiets

Suspecté d’avoir percuté une femme avec sa voiture le 3 août dernier, Marwan Berreni s’est depuis volatilisé. Plus d’un mois après sa disparition, les proches de l’acteur de «Plus belle la vie» sont très inquiets.

Après la colère et l’incompréhension, place au désespoir. Mis en cause dans un accident de la route survenu à Mâcon (Saône-et-Loire) le 3 août dernier, Marwan Berreni n’a depuis plus donné signe de vie. L’acteur de «Plus belle la vie» a-t-il pris la fuite ? A moins qu’une terrible mésaventure ne lui soit arrivée. C’est ce que craignent ses proches, qui sont de plus en plus inquiets.

«Il lui est forcément arrivé quelque chose», a expliqué l’un des amis du comédien à nos confrères du Parisien, dans l'édition sorti ce jeudi 14 septembre. Cette même source a ajouté qu’elle imaginait même «une éventuelle piste crapuleuse», à l’instar d’un «car-jacking ou (d’une) tentative d’extorsion».

«Rien ne colle dans cette histoire. Ni le fait de foncer délibérément sur quelqu’un, ni le fait de fuir ses responsabilités, encore moins de laisser ses parents, à qui il est très attaché, dans l’inconnu», précise-t-il, toujours au Parisien.

La production de la série doit s'adapter

Rappelons que Marwan Berreni est soupçonné d’avoir renversé une jeune femme le 3 août dernier vers 23h et d’avoir pris la fuite. Sa voiture a été retrouvée par les forces de l’ordre quelques heures plus tard, à une vingtaine de kilomètres de Mâcon. Des traces à l’avant du véhicule viennent confirmer qu’il y aurait eu un choc.

Ses proches espèrent que l’acteur de 34 ans soit encore en vie et n’ait pas voulu mettre fin à ses jours après l’accident. En attendant qu’il sorte peut-être du silence, la production de la série «Plus belle la vie» - qui s’apprête à dévoiler de nouveaux épisodes -, a expliqué qu’elle «ne fera pas comme si de rien n’était». L’absence d’Abdel Fedala, avocat qu’interprète Marwan Berreni depuis 2009, sera «évoquée».