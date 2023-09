Sylvain Augier : quelle est cette grave maladie qui a détruit la vie de l'ex-animateur ?

Ancien animateur de «La carte aux trésors», Sylvain Augier a fait ce jeudi de terribles révélations. Il souffre en effet de bipolarité. Une maladie diagnostiquée à l’âge de 35 ans.

Dans les années 1990, il était le présentateur star de l’émission «La carte aux trésors», un jeu durant lequel il suivait des candidats à bord d’un hélicoptère. Mais après la gloire, est venue une longue descente aux enfers pour Sylvain Augier.

"On ne pense qu'à une chose, c'est disparaitre !"





Sylvain Augier évoque son combat contre la bipolarité ! #PAF pic.twitter.com/dBaXkXXYRe — TPMP (@TPMP) September 14, 2023

Invité ce jeudi 14 septembre sur le plateau de «PAF», animé par Pascale de La Tour du Pin sur C8, l’ex-animateur s’est confié sur la grave maladie qui lui gâche la vie depuis des années. Celui qui s’apprête à sortir le livre «Je reviens de loin» aux éditions Télémaque le 12 octobre prochain, a révélé souffrir de bipolarité. Des troubles diagnostiqués alors qu'il avait 35 ans.

Il a failli mettre fin à ses jours

«(Cela) a été comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et d’un seul coup, il a fallu que je me soigne, que je guérisse (...)», a-t-il raconté à Pascale de La Tour du Pin.

Après l'annonce de cette nouvelle, Sylvain Augier a pensé au pire. «J’étais catastrophé, j’ai cru que je n’allais pas m’en sortir, d’où ce TGV en face duquel je me suis mis en me disant qu’il fallait mieux en finir tout de suite. Mieux vaut se débarrasser de cette souffrance qui est trop difficile à soutenir. Mais j’ai des enfants adorables, et pour eux je ne l’ai pas fait», a ajouté ce combattant, aujourd'hui âgé de 68 ans.

S’il ne peut guérir de cette maladie qui provoque des vagues d’euphorie suivies de fortes dépressions, Sylvain Augier apprend à vivre avec grâce à des traitements. Les idées noires sont désormais derrière lui.