Baptiste Giabiconi : pourquoi le mannequin a-t-il partagé une photo de son fils ?

Depuis le mois de juillet dernier, Baptiste Giabiconi est sur un petit nuage. Et pour cause, le mannequin de 33 ans et ancien protégé du regretté Karl Lagerfeld est devenu papa pour la première fois.

Ce dimanche 17 septembre, il a partagé sur Instagram une photo en noir et blanc de son fils prénommé Baptiste Jr. Un cliché publié à l’occasion des deux mois de son enfant, comme on peut le lire dans la légende rédigée en anglais : «Two months, Baptiste Jr.».

Très discret sur sa vie privée, et notamment sur la femme qui partagerait son quotidien, Baptiste Giabiconi avait en revanche fait part de son désir de paternité depuis très longtemps. En 2016, il confiait déjà à Ici Paris rêver d’avoir «des jumeaux». «Idéalement, un garçon et une fille, pour qu'ils aient des parts égales. Je vais essayer de faire des jumeaux», avait-il ajouté.