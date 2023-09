Ariana Grande et Dalton Gomez ont officiellement déposé une demande de divorce

Alors qu’Ariana Grande et Dalton Gomez ne vivent déjà plus ensemble depuis plusieurs mois, le couple aurait officiellement déposé une demande de divorce, après un peu plus d’un an de mariage.

Un divorce acté. Séparés depuis le début d’année d’après la rumeur, Ariana Grande et Dalton Gomez passent définitivement à autre chose. La chanteuse et actrice de 30 ans a officiellement déposé hier, lundi 18 septembre, une demande de divorce par le biais de son avocate Laura Wasser, invoquant «des différents irréconciliables», selon le site people TMZ. Une requête suivie dans la foulée par celle de son mari, l’agent immobilier Dalton Gomez.

Une séparation à l’amiable

Le couple, qui s’est dit oui le 15 mai 2021 dans le plus grand secret, est officiellement séparé depuis mi-juillet, mais les deux époux ne vivaient déjà plus ensemble depuis le mois de février. Un temps qu’Ariana Grande et Dalton Gomez auraient mis à profit pour organiser leur séparation à l’amiable et sans animosité.

«Ils ont été vraiment attentionnés et respectueux l’un envers l’autre à chaque étape de ce processus», a expliqué une source au média américain, précisant que tous les détails de leur divorce ont été réglés avant de se rendre au Palais de justice. D'autant qu'un contrat de mariage avait été signé entre les deux parties. Une histoire qui se finit bien et qui leur laisse le champ libre.

Peu de temps après la confirmation de leur séparation en juillet dernier, Ariana Grande a entamé une relation avec Ethan Slater, selon TMZ. L'acteur, avec qui elle partage l'affiche du long métrage «Wicked», dont la sortie est prévue en décembre 2024, a depuis lui aussi demandé le divorce de son épouse.