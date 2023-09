Jennifer Garner vient en aide à un sans-abri en pleine rue et lui propose ses baskets (Vidéo)

L’actrice Jennifer Garner, lauréate d'un Golden Globe en 2002, est venue en aide à un sans-abri à Los Angeles, n’hésitant pas à lui proposer ses propres baskets.

Un beau geste. L’ex-épouse de Ben Affleck a le cœur sur la main. L’actrice de 51 a été aperçue venant en aide à un homme en fauteuil roulant dans les rues de Los Angeles. Au volant de sa voiture, la star, tout sourire, lui a d’abord tendu un kit contenant divers objets dont des chaussettes. Elle est ensuite descendue de sa voiture pour l’aider à les enfiler, avant de lui offrir ses propres chaussures.

Une séquence captée en vidéo par un paparazzi, que la star a d’ailleurs mis à contribution. Alors que Jennifer Garner s’est aperçue que ses chaussures étaient trop petites pour l’homme en fauteuil roulant, elle s’est dirigée en chaussette vers le photographe, lui demandant quelle était sa pointure.

Jennifer Garner helped a homeless man in Santa Monica, offering essentials and even her own shoes.





A nearby photographer also chipped in with clothing items. pic.twitter.com/FyNmypK2oG

— BoreCure (@CureBore) September 18, 2023