Linda Evangelista affirme avoir été maltraitée par son ex-mari Gérald Marie, et félicite les femmes qui l'ont accusé de viol pour «lui avoir donné le courage de parler».

Dans la série documentaire «Les Supermodels» d’AppleTV+ - à découvrir à partir de ce 20 septembre - Linda Evangelista déclare que son ex-mari Gérald Marie l'a maltraitée au cours de leur mariage.

La Canadienne de 58 ans, qui a été mariée à Gerald Marie, 73 ans, entre 1987 et 1993 - période durant laquelle il était le patron européen de l’agence de mannequins Elite Model Management - confie : «J'ai appris que j'étais peut-être dans une mauvaise relation. Il est plus facile à dire qu'à faire de quitter une relation abusive. Je comprends ce concept, parce que je l’ai vécu. S’il s’agissait simplement de dire : ‘Je veux divorcer, à plus tard’… ça ne marche pas comme ça. Il savait qu'il ne fallait pas toucher mon visage, ne pas toucher le faiseur d'argent, tu sais ?»

Elle a poursuivi : «Je l'ai épousé quand j'avais 22 ans et je suis sortie (du mariage) quand j'avais 27 ans, et il m'a laissée sortir à condition qu'il ait tout. Mais j'étais en sécurité et j'ai retrouvé ma liberté.»

«Que Dieu bénisse les femmes qui ont eu le courage de parler»

En 2020, Gerald Marie avait été accusé de viols et d'inconduite sexuelle par plusieurs femmes. Linda Evangelista avait déclaré qu’elle croyait leurs affirmations tout en louant leur «courage et leur force». Elle dit devoir à ces femmes le «courage» de s'exprimer.

«Grâce au pouvoir de toutes ces femmes qui se sont manifestées, que Dieu les bénisse toutes, cela m'a donné le courage de parler. J'aimerais que justice soit rendue. J'aimerais que des connards comme celui-là réfléchissent à deux fois et aient peur et j'aimerais que les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules.»

«En les entendant maintenant, et sur la base de mes propres expériences, je crois qu'elles disent la vérité», avait-elle déjà dit au magazine Guardian's Weekend. «Cela me brise le cœur parce que ce sont des blessures qui ne guériront peut-être jamais, et j'admire leur courage et leur force pour s'exprimer aujourd'hui.»

De son côté Gerald Marie nie les allégations d'abus et a déclaré qu'il «n'avait jamais commis le moindre acte de violence».

Lorsqu'il a été accusé de diriger un réseau sexuel sordide au sein de son agence multinationale de mannequins - où il aurait violé plus d'une douzaine de mannequins âgées d'à peine 14 ans, Gerald Marie avait également nié en bloc toutes les allégations portées contre lui.

En février 2023, le parquet de Paris a clos pour «prescription» les enquêtes le visant. L’AFP précisait qu’une nouvelle plainte, déposée en janvier pour obtenir la désignation d’un juge d’instruction, pourrait toutefois relancer l’affaire.