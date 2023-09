Danny Masterson condamné à trente ans de prison : la femme de l'acteur de «That '70s Show» demande le divorce

Bijou Phillips a déposé une demande de divorce avec Danny Masterson, l’acteur de «That '70s Show» en disgrâce et condamné au début du mois à trente ans de prison pour avoir violé deux femmes.

Bijou Phillips a pris la décision de mettre fin à son mariage avec Danny Masterson, moins de deux semaines après que l’acteur a été condamné à trente ans de prison pour viols. L'actrice de «Almost Famous» et la star de «That '70s Show» s’étaient mariés en 2011 et ont eu ensemble une fille aujourd’hui âgée de 9 ans.

Bijou Phillips était restée au côté de Masterson tout au long de son procès, l'accompagnant même lors de son audience de détermination de la peine. Pourtant l'actrice a demandé le divorce ce lundi à Santa Barbara, invoquant des «différends irréconciliables», fait savoir People.

Bijou Phillips 'Shocked' by Husband Danny Masterson's Rape Conviction, But Won't Leave Him: Source https://t.co/hT6eCYqWfK — People (@people) June 5, 2023

Phillips, 43 ans, et Masterson, 47 ans, avaient commencé à se fréquenter en 2004 et avaient tourné dans plusieurs comédies ensemble avant de célébrer leur union.

Masterson avait été arrêté en juin 2020 et accusé d'avoir violé trois femmes lors d'incidents distincts entre 2001 et 2003. Il avait plaidé non coupable et avait été libéré après avoir versé une caution de 3,3 millions de dollars. Après l'annulation du procès l'année dernière, le membre de l’Eglise de Scientologie, laquelle aurait cherché à couvrir ses méfaits ont déclaré les accusatrices, a finalement été reconnu coupable de deux des trois chefs de viol lors d'un nouveau procès en mai. Il a été condamné à trente ans de prison.