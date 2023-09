«On m'avait demandé de faire des fellations aux statues» : le témoignage glaçant de Géraldine Maillet pour dénoncer les dérives du bizutage

Géraldine Maillet a raconté sur le plateau de TPMP le «traumatisant» et «humiliant» bizutage qu'elle avait subi lors de son entrée en prépa HEC.

Ce mardi 19 septembre, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP sont revenus sur la vidéo tournée lors d’une soirée d’intégration en classe préparatoire au Lycée Thiers de Marseille, vidéo montrant un jeune homme en train de mettre à la bouche puis mâcher la souris (vivante) d’une camarade de classe. Des images qui ont suscité l’effroi et le dépôt de plainte de la Fondation de 30 millions d’Amis, pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d’un animal.

L’occasion pour Géraldine Maillet de dénoncer les sévices et les horreurs commis lors des bizutages. «Il ne faut pas sous-estimer la violence et les dégénérés dans les week-ends d'intégration comme ça quand on est en classe prépa. D'abord, ils sont alcoolisés, genre coma éthylique, tous, ils sont drogués, on leur fait des brimades...», a-t-elle d’abord commenté avant de revenir sur sa propre expérience «traumatisante».

Lors d’un week-end d’intégration à Marseille, un étudiant s’est fait filmer en… mangeant une souris vivante !@GraldineMaillet dénonce le bizutage et raconte sa propre anecdote ! #TPMP pic.twitter.com/nybDJci8y5 — TPMP (@TPMP) September 19, 2023

«Je me souviens quand on était en classe prépa (…) C'était très humiliant, j'avais eu du mal à supporter le truc. J'étais dans un sac poubelle, j'avais les mains attachées derrière, et on m'avait demandé de faire des fellations aux statues. On avait mis de la chantilly sur toutes les statues du Trocadero, on passait à tour de rôle, et on devait enlever la chantilly sur les sexes des statues», a-t-elle douloureusement relaté.

En 2017, Géraldine Maillet avait déjà évoqué ce bizutage, soulignant qu’elle avait été «obligée» par les 2ème et 3ème années de son école (HEC). «C’est vrai qu’il faut se rebeller. C’est comme quand on parle du harcèlement aujourd’hui, l’humiliation ne doit pas être forcément obligatoire», avait-elle déclaré.