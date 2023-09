Deva Cassel : mannequin courtisé et bientôt à l'affiche d'une série, elle fait la fierté de ses parents Monica Bellucci et Vincent Cassel

Elle a attiré tous les regards lors de la Fashion Week. Deva Cassel, mannequin de 19 ans bientôt à l'affiche d'une série, fait la fierté de ses parents Monica Bellucci et Vincent Cassel.

Courrèges, Dolce & Gabbana, Dior, Jacquemus… Toutes les marques se l’arrachent désormais. A seulement 19 ans, Deva Cassel est l’un des mannequins les plus en vue du moment.

Une ascension qui rend ses parents Monica Bellucci et Vincent Cassel très fiers. Ce mercredi, l’actrice a d'ailleurs une nouvelle fois mis sa progéniture à l’honneur sur son compte Instagram, avec des clichés pris lors de la Fashion Week parisienne, où la jolie brune a beaucoup fait parler d’elle.

«Comme ma mère, j’ai commencé très jeune, à quinze ans. Ce qui ne devait être qu’une expérience évolue peu à peu, je l’espère, en un métier», avait confié Deva en 2022 à Madame Figaro. «Ce que j’aime dans la mode, c’est qu’elle parle de nous, de notre vie, de nos questionnements», avait ajouté celle qui marche aussi dans les pas de ses parents devant les caméras.

Dans les colonnes du magazine Elle, le 26 juin dernier, Monica Bellucci s’était montrée très admirative : «Elle est passionnée, elle commence à avoir un beau parcours dans le monde de la mode et se fraie un chemin dans celui du cinéma».

Une filmographie en devenir

Au casting du film «La bella estate» (Beautiful Summer en anglais), un long-métrage de Laura Luchetti, qui a été montré au Festival international du film de Locarno au mois d’août, Deva Cassel sera aussi au casting de l’adaptation pour Netflix du film culte «Le Guépard» (1963), de Luchino Visconti.

Tratta da uno dei più grandi romanzi italiani di sempre, iniziano oggi le riprese de Il Gattopardo. Una serie Netflix con Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. pic.twitter.com/i7tY15UqI8 — Netflix Italia (@NetflixIT) April 27, 2023

L’année dernière, pour le magazine Numéro, Monica Bellucci s’était montrée très heureuse que ses filles Deva et Leonie (la petite sœur née en 2010) se lancent dans des métiers qu’elles aiment. «Deva, qui a 18 ans, a débuté dans la mode et vient de tourner son premier film en Italie, en langue italienne. Et ma fille Léonie, qui a 12 ans et demi, prend des cours de théâtre et adore ça. Je suis très heureuse que mes deux filles aient déjà, très jeunes, des passions, et qu’elles possèdent une fibre artistique. Je suis contente que quelque chose leur plaise à côté de l’école et je veux les aider et les soutenir dans ces passions autant que possible. Après, elles prendront la route qu’elles désirent.»

Heureux papa, Vincent Cassel, ne cache pas non plus sa fierté. «Mon amour, ma Créature divine, minha Devinha, tout ce que tu es, as toujours été et deviens me rends si fier d’être ton père. Joyeux anniversaire mon amour, the best is yet to come. Je t’aime», a-t-il écrit, le 12 septembre, dans un post Instagram à l’occasion des 19 ans de Deva.