Sophie Turner : en plein divorce, l'actrice trouve refuge chez son amie Taylor Swift à New York

Alors qu’elle est en plein divorce avec son ancien compagnon Joe Jonas, Sophie Turner a posé ses valises avec ses filles à New York, dans une maison prêtée par son amie Taylor Swift.

Dans les coups durs, on peut toujours compter sur ses amis. Sophie Turner peut en témoigner. La star de «Game of Thrones» qui est actuellement en pleine procédure de divorce avec le chanteur Joe Jonas, a trouvé refuge avec ses deux filles à New York chez sa copine Taylor Swift.

Cette dernière a en effet acheté cette propriété qui se situe dans le quartier de Tribeca et a remis les clés à l’actrice de 27 ans pour qu’elle puisse y séjourner tranquillement avec Willa, 3 ans, et Delphine, 14 mois.

Il y a quelques jours, Sophie Turner qui séjournait jusqu'à présent à l'hôtel, a décidé de poursuivre en justice son ex-mari pour non-présentation d’enfants, l’accusant de les retenir aux Etats-Unis alors qu’il était prévu qu’elle les récupère après son tournage et que la famille aille vivre en Angleterre.

«Sophie va bien. Elle est heureuse d'être de retour avec ses filles. (…) Travailler en Europe a été très difficile pour elle», a confié l’un des proches de la star à People.