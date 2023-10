Anya Taylor-Joy et Malcolm McRae célèbrent leur mariage lors d'une somptueuse cérémonie à Venise

La star de la série «Le Jeu de la Dame», Anya Taylor-Joy, a célébré son union avec le musicien Malcolm McRae lors d'une somptueuse cérémonie organisée à Venise ce week-end.

Anya Taylor-Joy et Malcolm McRae ont sorti le grand jeu pour célébrer leur union. Comme le rapporte notamment Page Six ce mardi, le couple - qui se serait déjà secrètement marié civilement en juillet 2022 précise le magazine - a organisé ce week-end une somptueuse cérémonie à Venise. La fête a eu lieu dans un palais italien du XVe siècle en présence de plus de 150 invités, dont Cara Delevingne, Nicolas Hoult, Miles Teller et Julia Garner.

Anya Taylor-Joy and Malcolm McRae are now married. pic.twitter.com/0HR6glMDVh — Film Updates (@FilmUpdates) October 2, 2023

miles teller, keleigh teller and julia garner at anya taylor-joy's wedding pic.twitter.com/7Zypv2klbv — best of anya taylor-joy (@anyafolders) October 2, 2023

En ce jour particulier, la star de la série «Le Jeu de la Dame», 27 ans, qui a également joué dans les drames «Peaky Blinders» et «Last Night In Soho», a opté, plutôt que pour une robe de mariée blanche traditionnelle, pour une robe de bal beige avec des oiseaux et des fleurs brodés.

the most beautiful bride pic.twitter.com/uDAohCGBiN — hourly anya taylor-joy (@everyhouranya) October 2, 2023

Des photos, postées sure les réseaux sociaux par des convives, montrent que la fête était placée sous le signe du bal masqué vénitien.

Anya Taylor-Joy et le musicien originaire de l’Alabama Malcom McRae, qui s’est fait connaître pour son groupe de musique indépendant More, se seraient pour la première fois rencontrés à la première du «Jeu de la Dame» en 2020. En dévoilant sa chanson, «Really Want to See You Again» en mars 2022 (qui peut se traduire en français par «J'ai vraiment envie de te revoir»), le chanteur avait déclaré sur Instagram : «J’ai écrit cette chanson pour Anya deux jours après l’avoir rencontrée».

Anya Taylor-Joy and Malcolm McRae have tied the knot! pic.twitter.com/veJ9dIvK86 — E! News (@enews) October 2, 2023

«J'ai enfin trouvé quelqu'un qui sera heureux de s'asseoir en silence avec moi en train de lire», avait confié à propos de sa moitié Anya Taylor-Joy dans une interview pour l’édition britannique de Vogue. «Nous avons en gros 80 ans et 7 ans en même temps, et ça marche vraiment bien», avait-elle ajouté.