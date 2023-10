Idris Elba : l'acteur suit une thérapie pour soigner sa dépendance au travail

Invité du podcast britannique «Changes with Annie Macmanus», Idris Elba a confié suivre une thérapie depuis un an afin de soigner sa dépendance au travail. Une «mauvaise habitude» qui pèse lourd dans sa vie personnelle.

Une question d’équilibre. Idris Elba est passionné par son métier d’acteur, à tel point qu’il a développé une dépendance au travail qui, malheureusement, à tendance à avoir un impact négatif sur sa vie personnelle. «Cela fait beaucoup de choses à digérer. Durant ma thérapie, j’ai beaucoup réfléchi au fait de changer, presque au point de vouloir modifier mon système neuronal », confie-t-il au micro du podcast britannique «Changes with Annie Macmanus».

«Ce n’est pas que je ne m’aime pas ou un truc comme ça. C’est juste que j’ai pris de mauvaises habitudes. Et je travaille dans une industrie qui récompense ce genre de comportement », poursuit la star de la série «Luther». Idris Elba explique être obsédé par le travail, et avoir toujours le besoin d’être occupé, même quand cela a un impact négatif sur son bien-être.

«Rien d’extrême n’est bon, toutes les choses nécessitent un certain équilibre, mais j'ai plutôt de la chance d’être comme ça, plutôt qu’une personne qui va se dire ‘Oui, mais je ne vais pas voir ma famille pendant six mois’. Je suis là, à bosser, et à bâtir une nouvelle famille, pour finalement les quitter», continue le comédien de 51 ans, qui révèle que son enfance est à l'origine de son comportement.

Idris Elba reconnaît que travailler est une activité «relaxante» pour lui. «Il se trouve que ce qui me permet de me détendre, c’est le travail. Le plateau de tournage est ma maison, j’adore y être. (…) Je peux travailler dix jours consécutifs sur un film, filmer des scènes sous l’eau, en retenant ma respiration pendant six minutes, et m’asseoir sur le plateau de tournage et me sentir détendu, bien plus que je ne le serais si j’étais dans le canapé avec ma famille – ce qui est mauvais, n’est-ce pas ? C’est là-dessus que je dois travailler afin que les choses qui me détendent ne soient exclusivement liées au travail», dit-il.