Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith : les deux acteurs se séparent après trois ans de mariage

Mariés depuis trois ans et parents d’une petite fille, Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith se séparent, a annoncé le magazine américain People, ce lundi 2 octobre.

La nouvelle surprend d'autant plus que le couple semblait toujours aussi amoureux lors du 40e anniversaire de la marque J. Crew, le 6 septembre dernier, à New York (en témoigne le post Insta ci-dessous), mais le magazine People affirme que Jodie Turner-Smith, 37 ans, a bel et bien récemment demandé le divorce de Joshua Jackson, 45 ans, devant la Cour supérieure de Los Angeles.

L'acteur de «Fatal Attraction» et l'actrice de «Queen & Slim» s’étaient mariés fin 2019 et avaient accueilli leur premier enfant, une fille, en avril 2020. L’actrice demanderait la garde partagée dans son dossier, croit savoir une source de People.

Jodie Turner-Smith avait révélé qu'elle était fan de Joshua Jackson depuis qu’elle l’avait vu dans la série des années 1990 «Dawson», et qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors de la fête du 40e anniversaire d'Usher en 2018.

«Quand j'ai rencontré mon mari pour la première fois, nous avons eu une aventure d'un soir», avait-elle révélé lors de son passage dans l’émission «Late Night with Seth Meyers» en 2021. «Nous sommes maintenant dans une aventure d'un soir de deux ou trois ans.», avait-elle plaisanté.

Etait-ce un message destiné à son futur ex-époux ? L'ex de Diane Kruger aurait-il failli à démontrer ses sentiments ? Maintenant que l'on sait que le couple a rompu, un post Instagram du 13 septembre dernier prend lui aussi désormais une autre dimension. Jodie Turner-Smith y avait écrit : «Alors que je commence une nouvelle année, je ne peux m'empêcher de méditer sur l'amour et ses démonstrations. L'amour n'est pas une chose impossible à atteindre. L'amour est une question de gestes, de regards, une intention. L'amour est un ensemble, l'amour c'est prouver.»