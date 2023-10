Shakira : la chanteuse revient sur la douleur de sa séparation avec Gérard Piqué

Dans une interview avec le site américain Billboard, Shakira a accepté de s’exprimer sur sa séparation avec le footballeur Gérard Piqué, les sacrifices qu’elle avait fait pour lui, et de sa nouvelle vie à Miami.

Un second souffle. Installée à Miami depuis sa séparation avec Gérard Piqué, l’ancienne star du FC Barcelone avec lequel elle a eu deux garçons, Shakira a profité d’un entretien avec le site américain Billboard pour revenir sur l’infidélité de ce dernier avec Clara Chia, une jeune femme de 12 ans sa cadette qui était stagiaire dans la société du footballeur, Kosmos, au moment des faits.

«J’étais dévouée. À la famille, à lui. C’était très difficile pour moi de m’occuper de ma vie professionnelle quand j’étais à Barcelone. (…) Mon foyer était ma priorité, ma famille. Je croyais au "jusqu’à ce que la mort nous sépare". J’ai cru en ce rêve, et j’ai eu cette espérance pour moi et mes enfants. Mes parents sont toujours ensemble, je ne sais plus, depuis 50 ans maintenant, et ils s’aiment comme au premier jour, d’un amour unique et irremplaçable», explique-t-elle.

Shakira explique que son installation à Miami a été une bénédiction, tant d’un point de vue personnel que professionnel. Quand ses enfants sont avec elle, la chanteuse s’arrange pour passer la majeure partie du temps avec eux. Le moment où ils sont avec leur père, elle dispose enfin du temps nécessaire pour travailler et prendre du plaisir. «Je condense tout dans la même semaine, le travail et le plaisir, puis je redeviens une maman, je suis à la tête du foyer, et je ne fais plus rien d'autre que de m'occuper de mes enfants», précise celle qui semble plus que jamais reprendre goût à la vie.