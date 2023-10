L'acteur Alexandre Brasseur s’est marié

Alexandre Brasseur, le fils de Claude Brasseur, s’est marié. L’acteur a annoncé la nouvelle ce jeudi 5 octobre sur son compte Instagram.

Cela fait désormais près de deux ans que l’acteur Alexandre Brasseur file le parfait amour avec Isabelle Regourd. Et ce jeudi 5 octobre, le couple a décidé d’officialiser leur relation.

Celui qui incarne Alex Bertrand dans la série «Demain nous appartient» a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, en postant un cliché en noir en blanc, sur lequel on peut le voir, chapeau sur la tête, embrasser sa bien-aimée.

Et cette dernière n’est autre que l’ex-femme de Stéphane Hénon, l’interprète de Jean-Paul Boher dans la série «Plus belle la vie». Parents de deux garçons, le premier né en 2012 et le second en 2016, ils ont officialisé leur divorce au début de l’année 2021.

En guise de légende, le comédien de 52 ans a opté pour les paroles d'une chanson d'amour, écrite et composée par Cole Porter, et intitulée «C'est magnifique».

«La vie est là, qui vous prend par le bras, oh la la la, c'est magnifique ! Des jours tout bleus, des baisers lumineux… C'est magnifique ! Donner son cœur, avec un bouquet d'fleurs, oh la la la, Mais c'est magnifique ! Et faire un jour, un mariage d'amour… C'est magnifique», a écrit le fils de Claude Brasseur.

Avant de rencontrer Isabelle Regourd, Alexandre Brasseur était quant à lui marié à Juliette, la mère de ses deux enfants Louis et Jeanne, avec qui il a vécu pendant plus de trente ans.