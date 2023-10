Les Bronzés 4 : Michel Blanc ne veut plus être Jean-Claude Dusse

Si un quatrième volet de la saga «Les Bronzés» devait voir le jour, Michel Blanc, qui incarne le personnage culte de Jean-Claude Dusse, ne ferait pas partie du casting.

«Les Bronzés 4», ça sera sans lui. Michel Blanc a été formel, il ne compte pas se glisser à nouveau dans la peau de Jean-Claude Dusse, le célibataire maladroit de la bande. «Je n'y participerai pas (au quatrième volet de la saga, NDLR), c'est fini. Cela n'engage que moi, attention», a affirmé l’acteur dans les colonnes du «Journal du Dimanche».

Alors que certains de ses acolytes seraient prêts à continuer l’aventure, Michel Blanc, lui, estime que «ce serait aller dans le mur (…) À notre âge, nous donnerions l'impression de nous raccrocher aux branches».

Plus de vingt ans après «Les Bronzés» et «Les Bronzés font du ski», sortis en 1978 et 1979, le réalisateur Patrice Lecomte avait décidé de réunir à nouveau la troupe du Splendide (Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Michel Blanc, Christian Clavier…).

«Je ne suis pas fou du 3»

Mais pour Michel Blanc, ce troisième chapitre, baptisé «Les Bronzés 3 : Amis pour la vie» (2006), est loin d’égaler les deux premiers. «Je ne suis pas fou du 3, alors le 4 ce n'est pas possible», a-t-il déclaré auprès de nos confrères, rappelant que «Jean-Claude Dusse, le public l'a à volonté, car les films passent sans arrêt à la télé».

Aujourd'hui, Michel Blanc n’est plus Jean-Claude Dusse. «Je ne suis plus lui ni physiquement, ni moralement, ni artistiquement. Mais je suis ravi qu'on m'appelle par son nom dans la rue, cela ne me gêne pas», a souligné l’acteur, qui donne la réplique à Louane dans le film «Marie-Line et son juge», qui sort au cinéma ce mercredi 11 octobre.

En 2018, Patrice Lecomte avait affirmé auprès de Télé-Loisirs vouloir tourner «Les Bronzés 4» dans une maison de retraite, et entièrement en noir et blanc. Toutefois, avait-il précisé, il s'agit d'un «projet précis qu'on ne fera jamais».