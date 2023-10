Incendies à Hawaï : Dwayne Johnson présente ses excuses aux sinistrés après la sollicitation de dons publics

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Dwayne «The Rock» Johnson s’est exprimé au sujet des critiques reçues par lui et Oprah Winfrey, après l’organisation d’une collecte de fonds suite aux incendies à Hawaï. Il en a profité pour partager une bonne nouvelle avec les victimes.

Une leçon bien apprise ? Dwayne «The Rock» Johnson et Oprah Winfrey avaient, à leur grande surprise, essuyé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux en septembre dernier, après avoir lancé une collecte de dons baptisée «People Fund of Maui», un mois après que des incendies meurtriers aient ravagé l’île d’Hawaï. Le comédien et l’animatrice de télévision s’étaient engagés à donner 5 millions de dollars chacun pour venir en aide aux victimes, et avaient appelé à la générosité des gens.

Un appel qui était mal passé auprès du public sur les réseaux sociaux où certains rappelaient que la fortune du premier était estimée aux alentours des 800 millions de dollars, et à 2,8 milliards de dollars pour Oprah Winfrey. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Dwayne Johnson a reconnu une erreur, et affirme comprendre l’origine de ces critiques.

«Quand nous avons lancé la collecte, il y a eu des critiques… Et je veux parler de cela et évoquer ces critiques maintenant. Et voilà ce que j’en pense. Je comprends ! Je comprends complètement, et la prochaine fois, nous ferons mieux. Je sais que l’argent ne tombe pas du ciel et qu’il ne pousse pas sur les arbres », explique-t-il notamment.

Un lancement réussi malgré tout

«Il y a des gens qui vivent d’un salaire à l’autre, et je sais ce que c’est. J’ai vécu la même expérience, et je ne veux pas parler pour les autres, je ne parle que pour moi, mais je sens que cela est lié», poursuit l’acteur.

«Quand je vivais d’un salaire à l’autre, je m’énervais rapidement et j’étais frustré, et la dernière chose que vous souhaitez entendre dans cette situation précaire est qu’une personne vous demande de donner votre argent. Surtout quand cette personne est richissime. Donc j’ai saisi, je comprends. Je n’avais jamais lancé de collecte de fond auparavant, mais j’apprends vite, et j’ai appris ma leçon», continue-t-il.

On notera que Dwayne Johnson commence son message en informant ses abonnés que les premiers versements d’argent aux victimes ont commencé, et que les premiers retours des personnes concernées sont positifs, et qu’il espère que cela pourra leur permettre de se remettre sur pied.