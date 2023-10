Chris Rock : Jada Pinkett Smith révèle que l'humoriste a tenté de s'excuser après la cérémonie des Oscars

Dans une interview vérité accordée au site américain People, Jada Pinkett Smith révèle que Chris Rock a tenté de s’excuser à la fin de la cérémonie des Oscars 2022, après la gifle reçue par Will Smith à la suite de son trait d’humour sur l’alopécie dont elle est atteinte.

Les révélations se poursuivent. Dans un entretien exclusif accordé au site américain People, où elle est venue présenter la sortie de son autobiographie baptisée «Worthy», attendue en librairie le 17 octobre 2023, Jada Pinkett Smith avoue ne plus avoir adressé la parole à Chris Rock depuis la fameuse cérémonie des Oscars 2022. Elle précise également avoir bien compris l’aspect humoristique de son intervention, avant que Will Smith ne monte sur scène pour le gifler.

«Je n’ai pas parlé à Chris depuis. Ai-je le désir de le faire ? Voilà ce que je souhaite : j’espère seulement que l’incompréhension autour de cela puisse être levée, et que la paix revienne», commence-t-elle. «Ai-je été offensée ? C’est ce que les humoristes font. Je me contenterais de dire que je ne suis pas là pour juger la manière dont les gens s’expriment et expriment leur art. Je peux dire que j’ai été blessée plusieurs fois dans ce métier, c’est certain. J’ai été blessée par Chris à plusieurs reprises. Mais au bout du compte, quand on est sous le feux des projecteurs, c’est ce qui arrive», explique-t-elle.

Un passif entre les deux hommes

Jada Pinkett Smith révèle pour la première fois que Chris Rock est allé à sa rencontre immédiatement après la gifle, pour s’excuser de s’être moqué de l’alopécie dont elle est atteinte. «Chris est venu au bout de la scène, et a essayé de s’excuser auprès de moi. Il m’a dit : ‘Je ne voulais pas te faire de mal’. Je lui ai répondu que je ne voulais pas parler de ça maintenant, que cela remontait à longtemps. Je pensais qu’il voulait me parler des Oscars 2016… Ils ont des choses entre eux qui datent avant même que je ne les rencontre à la fin des années 1980. Je dois laisser Will et Chris parler de ça, mais ils ont un passif, c’est certain», ajoute-t-elle.

Dernier détail, et pas des moindres, Jada Pinkett Smith affirme que Chris Rock lui aurait proposé un rendez-vous galant il y a quelques années de cela après que des rumeurs aient annoncé son divorce imminent avec Will Smith. Elle explique avoir refusé sa proposition, et que l’humoriste, comprenant sa méprise, s’était excusé après avoir compris son erreur.