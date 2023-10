Linda Hardy : pourquoi a-elle passé la nuit aux urgences ?

Victime d’une mauvaise chute, Linda Hardy a été conduite aux urgences. La comédienne et ex-Miss France a donné de ses nouvelles jeudi sur son compte Instagram.

Plus de peur que de mal. Alors qu’elle célébrait mercredi ses 50 ans, Linda Hardy a fait une mauvaise chute dans la rue, laquelle a nécessité qu’elle soit hospitalisée et envoyée aux urgences. «Je suis tombée (…). Je me suis affalée comme une crêpe sur le visage. Du coup, j'ai très très très mal aux côtes à droite, partout…», a-t-elle immédiatement posté sur son compte Instagram.

© Capture d'écran Instragram/ @Linda Hardy

Dès le lendemain de cette mésaventure, la comédienne de «Demain nous appartient» et ancienne Miss France 1992 a tenu rassurer ses fans. «Bon, petite tête, pas beaucoup de sommeil. Je suis arrivée à minuit et j’ai quitté l’hôpital à 10h. J’ai fait une échographie thoracique et à priori, je n’ai pas de fractures. C'est même sûr, je n'en ai pas. J'ai des contusions au niveau de la côte droite mais il n'y a pas de problème majeur», a-t-elle expliqué face caméra, les traits tirés.

Linda Hardy a également profité de ce message pour remercier tous ses fans et ses proches qui lui ont transmis leurs meilleurs vœux pour son anniversaire. Dès qu’elle sera en forme, elle organisera assurément une grande fête avec ses amis pour oublier cette triste soirée.