Taylor Swift et Travis Kelce en couple, la rumeur confirmée

Alors que la rumeur d’une romance entre Taylor Swift et le sportif Travis Kelce n’a cessé d’enfler ces dernières semaines, les deux stars ont été aperçues se donnant la main lors de leur arrivée à une soirée à New York, ce week-end.

Taylor Swift et le sportif Travis Kelce ont officialisé leur relation. Après des semaines de spéculations autour de leur romance supposée, le couple s’est affiché ensemble publiquement lors d'une soirée le samedi 14 octobre. Alors qu’ils arrivaient en voiture à l’after-party du «Saturday Night Live» à New York, l’interprète de «Shake It Off» et la star du football américain ont traversé la foule de paparazzi main dans la main, comme en témoignent plusieurs photographies partagées sur les réseaux sociaux.

Taylor Swift and Travis Kelce holding hands in NYC recently





(T. Jackson, Backgrid) pic.twitter.com/O1OsEnjJ7F — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) October 15, 2023

un couple dans sa bulle

Sur place, le couple a multiplié les gestes tendres d’après le magazine Page Six. «Ils semblent effectivement amoureux», a expliqué une source au journal américain. Et d’ajouter : «Ils se tenaient dans les bras, parlaient et s'embrassaient, à l'endroit où les serveurs et les gens devaient passer. Ils s’en fichaient et ne bougeaient pas». «Ils sont dans leur propre monde», a conclu cette même source.

Depuis près d'un mois, les rumeurs allaient bon train, la chanteuse de 33 ans ayant en effet assisté à plusieurs matchs de la star du football américain de 34 ans. Le 24 septembre dernier, elle avait même suivi la compétition en présence de la mère de Travis Kelce, qui semble aujourd'hui être devenue sa nouvelle belle-mère.

Pour mémoire, Taylor Swift est célibataire depuis avril dernier, depuis sa séparation du chanteur britannique Joe Alwyn, après six ans de vie de couple.