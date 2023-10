Britney Spears : pour la première fois, elle explique pourquoi elle s'est rasé la tête en 2007

Britney Spears donne pour la première fois les raisons pour lesquelles elle s’est rasé la tête en 2007. C’est une des nombreuses révélations qu'elle fait dans ses mémoires, qui sortiront ce 24 octobre.

Les images avaient fait le tour du monde. Britney Spears vient de révéler pourquoi elle s’est rasé la tête en 2007, avant sa mise sous tutelle. «J'avais tellement été regardée en grandissant. J'ai été regardée de haut en bas, les gens me disaient ce qu'ils pensaient de mon corps depuis que j'étais adolescente. Me raser la tête et jouer la comédie étaient mes moyens de riposte», écrit la pop star dans «The Woman in Me», ses mémoires qui paraîtront le 24 octobre, selon un extrait publié par People ce mardi.

Une fois la tutelle mise en place, elle n’a plus eu aucun mot à dire sur sa manière de vivre (et de se coiffer). «On m'a fait comprendre que cette époque était désormais révolue», explique-t-elle. «Je devais me laisser pousser les cheveux et retrouver la forme. Je devais me coucher tôt et prendre tous les médicaments qu'on me disait de prendre».

Un contrôle des femmes

En 2007, alors qu’elle venait de sortir de cure de désintoxication, Britney Spears était entrée dans un salon de coiffure en Californie et avait demandé à ce que sa tête soit rasée. Le propriétaire des lieux ayant exprimé son refus, elle s’était emparée de la tondeuse et avait procédé par elle-même au rasage à blanc de son crâne. Un moment immortalisé par des dizaines de paparazzi. La chanteuse était à l’époque en plein divorce avec Kevin Federline, avec qui elle se disputait la garde de leurs fils. L’année suivante, après deux séjours en hôpital psychiatrique, son père demandera sa mise sous tutelle.

«Je repense maintenant à mon père et à ses associés qui ont eu le contrôle de mon corps et de mon argent pendant si longtemps et cela me rend malade… Pensez au nombre d'artistes masculins qui ont mis tout leur argent au jeu ; combien ont été toxicomanes ou ont eu des problèmes de santé mentale. Personne n’a essayé de leur retirer le contrôle de leur corps et de leur argent. Je ne méritais pas ce que ma famille m’a fait», relève l’interprète de «Toxic».

«La tutelle m'a privée de ma féminité, elle a fait de moi une enfant», ajoute Britney dans son livre. «J'avais toujours senti la musique dans mes os et dans mon sang ; ils m'ont volé cela.»

Libérée de sa tutelle, la chanteuse a aujourd’hui à cœur de raconter SA version. «Au cours des 15 dernières années ou même au début de ma carrière, je me suis assise pendant que les gens parlaient de moi et racontaient mon histoire à ma place», raconte-t-elle à People dans une nouvelle interview réalisée par e-mail. «Après être sortie de ma tutelle, j'étais enfin libre de raconter mon histoire sans conséquences de la part des personnes en charge de ma vie», précise-t-elle.